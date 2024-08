A 27 éves amerikai tornász harmadik aranyát szerezte meg Párizsban, ahol a döntőben elsőre a róla elnevezett, Biles II ugrását – Jurcsenko-szaltó dupla változata bicskamozdulattal – mutatta be, melyre 15,700 pontot kapott, majd a második ugrását is remekül kivitelezte (14.900 pont). Biles ezzel megszerezte hetedik olimpiai elsőségét, amellyel beérte a csehszlovák Vera Caslavskát az örökrangsor második helyén, így a listán már csak a szovjet Larisza Latinyina előzi meg – kilenc aranyéremmel.



Biles Párizsban a csapattal is nyert, illetve női tornászok egyéni összetett versenyében sem talált legyőzőre.



Érdekesség, hogy a klasszis tornász – aki a 2016-os Rio de Janeiroban rendezett játékokon négy aranyérmert gyűjtött be – a 2020-as, száméra gyengébbre sikeredett tokiói olimpia után két éves szünetet tartott, hogy a mentális egészségére koncentráljon, de a kezdetektől fogva mondta, hogy nem vonul vissza. Sokáig az is kérdéses volt, Párizsban láthatjuk-e majd versenyezni, végül tavaly nyáron jelentette be, hogy visszatér – úgy tűnik, hogy jól döntött!

TG