Az olimpián viszont igen. Szombaton például a magyar Hámori Lucával csap össze, miután 46 másodperc alatt letarolta olasz ellenfelét, aki sírt, zokogott, sokkot kapott! Az olasz sportolónő veszélyben érezte magát egészen addig, amíg fel nem adta a teljesen egyenlőtlen küzdelmet. Mondom: 46 másodperc után. Aztán sírva azt mondta: "Ez nem fair!"

Nem az. Valakivel, valakikkel szemben biztosan nem az!

Ez az egész azért (is) végtelenül szomorú, mert a megoldást nem egy olimpia középdöntői és elődöntői között, nem világraszóló botrány közepette és nem gyorsan, septében kellene keresgélni. Ezt az egészet már idejekorán rendeznie kellett volna a sportág nemzetközi szövetségének és az olimpiai bizottságnak.

Az olimpiákon a szabályok szerint két nem képviselői indulhatnak: nők és férfiak.

Elismerve mindenki szabadságjogát, tisztázni kell: az algériai Imane Khelif vagy nő vagy nem nő. Amennyiben nő, akkor miért bukott el a nemi teszten? Választ kell kapni a kérdésre: a világbajnokságról történt kizárása után hogyan engedhették meg az olimpiai kvalifikációját? HOL VAN ERRE A VÁLASZ?! Nemzetközi értékelés alapján az olimpiai szabályok megengedőbbek a szakszövetség szabályainál. TESSÉK? Az olimpián jobban nő, a világbajnokságon pedig kevésbé?

Megértem és elfogadom az algériai sportoló(nő)? problémáját, hiszen nem lehet könnyű ezzel a helyzettel együtt élni, és én biztos nem akarom feleslegesen bántani őt. De: amíg a dél-afrikai atléta, Caster Semenya versenyzése maximum "csak" igazságtalan (hiszen szélvészgyorsan elfut versenytársai mellett a pályán), addig Imane Khelif ringbelépése egy kontaktsportágban nagyon veszélyes is. Veszélyes, nem csak lelkileg, hanem testileg is, ezt az olasz lány elleni meccsén láthatta az egész világ. A sportági szaksajtó beszámolója szerint az algériai sportoló már korábban is félelmetes ütésekkel félemlítette meg ellenfeleit.