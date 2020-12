Csodálatos karácsonyi mesevilágot varázsoltak egy toronyi ház udvarába (Fotógalériával)

Nem ez volt az első ilyen kísérlet, ugyanis olvasónktól már tavaly is kaptunk fotókat, de az idei díszítés még látványosabbra sikerült.

Az idén a koronavírus-járvány miatt valószínűleg kicsit más lesz a karácsony, mint ahogy azt a korábbi években megszokhattuk. Sok ember hangulatára rányomja bélyegét a vírus okozta megpróbáltatások, ami persze érthető, viszont akadnak olyan személyek is, akiket nem tántoríthat el semmi, hiszen imádják ezt az ünnepet. Olvasónk, Nyári Jázmin is az utóbbiak táborát erősíti, akitől már tavaly is gyönyörű fotókat kaptunk a feldíszített kertjéről. Idén egy még varázslatosabb karácsonyi mesevilágot sikerült kreálnia a toronyi ház udvarára, amit szerencsére ezúttal is megörökített, és elküldte szerkesztőségünknek. Aki a közelben él, érdemes ellátogatnia a Szombathelyhez közeli faluba, hiszen ebben a helyzetben különösen nagy szükség van a pozitív impulzusokra. Már messziről ki lehet szúrni a házat.

