Esti fények a Rábán – avagy csónakfelvonulás Körmenden

Egyik kedves Olvasónk küldte be számunkra a látványos vízi programról készített képeit, melyeket most Önökkel is megosztunk.

A Körmendi Napokon immáron több, mint 50 éve tartják meg a hagyományos csónakos felvonulást, melynek keretében több kivilágított „tutaj" úszik le a Rába vizén. Rengeteg ember töltötte meg a partot a kiindulási ponttól (Bárkaház), egészen a régi Rába-hídig. A Kockás Liliom Családi Bölcsőde hajóján fel-fellobbannak a lángok is. A csónakok zenei kísérettel csordogálnak le a folyó vizén, páratlan élményt nyújtva a jelenlévők számára. Zárásként megemlékeztek a 775.éves városi rangra emelésről, majd a tűzijátékkal folytatták az ünnepet.