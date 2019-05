Gyönyörű pipacsmezőt fotózott olvasónk Uraiújfalu környékén

Kihasználta, hogy végre egy kicsit előbújt a nap.

Ha az embernek egyetlen szóval kellene jellemeznie az eddigi májusi időjárást, valószínűleg a szeszélyes lenne az. Volt az esőtől kezdve, a viharos széllökéseken át, a napsütésig minden. Nem is csoda, hogy a frontérzékenyek nagyon nehezen viselték az elmúlt heteket. A földeknek ugyan nagy szüksége volt a csapadékra, de azért valljuk be, aligha bánta bárki is, hogy az utóbbi napokban egy kicsit a nap is kisütött.

Olvasónk kihasználta, hogy végre nem esett az eső, és kirándulni indult. Uraiújfalu közelében kapta lencsevégre ezt a gyönyörű pipacsmezőt. A piros virágszirmok hátterét adó felhők teszik igazán festőivé a képet.