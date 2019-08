Ki vert meg kit? – Idős szentgotthárdi asszony bántalmazását panaszolta el egy olvasónk

A helyszínen kérdezősködtünk arról, hogy mi történt valójában. Nem volt könnyű dolgunk, de mi legalább megpróbáltuk.

A bejelentést a szentgotthárdi Széll Kálmán tér 19. szám alatti önkormányzati bérlakás lakójának menye, Némethné Herczeg Mónika tette. Ottjártunkkor a család elmesélte: a múlt csütörtökön 13 óra tájban Némethné Ilonka néni fia, Máté tűzifát hozott édesanyjának, majd távoztában a traktorral véletlenül nekiment a ház másik felében üzemelő étterem egyik kerthelyiségi napernyőjének. A tulajdonos utánaszaladt, mire ő megnyugtatta, hogy egy óra múlva visszajön és elintézik a biztosítási papírokat. Így is tett, ám amikor visszatért, 82 éves édesanyját sírva találta.

Ilonka néni arról számolt be, hogy miután a fia elment, az étterem tulajdonosa a lányával együtt berontott a földszinti lakásába. Belökték az ajtót, és a fia telefonszámát kérték tőle. Ő ezt nem tudta fejből, erre megtépték a haját és a láncot is kiszakították a nyakából. Az idős asszonynak az étterem egyik szakácsa sietett a segítségére, aki az udvarból látta a jelenetet és rászólt a két nőre. Ilonka néni másnap orvoshoz ment, ahonnan mentővel bevitték a szombathelyi kórházba. A CT-felvétel szerint agyrázkódást kapott.

Németh Mátét közvetlenül az eset után megkeresték a munkahelyén a rendőrök a napernyőrongálás ügyében.

A bántalmazásról pedig Ilonka néni hétfőn tett feljelentést, ám a család jobbnak látná ezt visszavonni, mondván: Ilonka nénit megviselné az ezzel járó sok hercehurca. Az étteremben talált alkalmazottak nem kívántak nyilatkozni a történtekről, és Nagyné Unger Brigitta tulajdonos sem, aki a későbbiekben a következőket osztotta meg velünk. Szerinte az ügy nem értelmezhető az előzmények ismerete nélkül, amelyek a következők: június 9-én éjszaka Szentgotthárdon, a Széll Kálmán téren működő Corso étterem teraszát szúrós szagú folyadékkal leöntötték. Majd az idős hölgy gyermeke nem sokkal később egy traktorral elsodorta a terasz napernyőit, nyitvatartási időben, veszélyeztetve az összes ott lévő külföldi és magyar vendég testi épségét. A helyszínről elhajtott, utólag egy másik gépjármű rendszámát adta meg.

– Megpróbáltam megtudni az esetben valóban részt vevő jármű, a traktor rendszámát. Miután ezt a sofőr édesanyja, aki ajtót nyitott, kérésemre nem adta meg, a fia telefonszámát kérdeztem. A káreseményt okozó férfi édesanyja a kérdésre lesodorta a szemüvegemet. Mivel 10-es erősségű szemüveget hordok, enélkül nem látok semmit. Megpróbáltam felvenni a földről a szemüveget, és megpróbáltam megakadályozni, hogy kárt tegyen benne, mivel számomra az eszköz létszükséglet. Ő ezt értelmezi most bántalmazásként. Az esetet követően feljelentést tettem a szentgotthárdi rendőrőrsön. Mindenképpen elgondolkoztatónak találom, hogy egy másik, Szentgotthárdon lévő étterem tulajdonosa folyamatos szóbeli és tettleges cselekedetekkel próbál ellehetetleníteni, megbízva ezzel több más személyt is. Mindez felveti, hogy ez állhat a jelenlegi eset hátterében is – fogalmazott az étterem tulajdonosa.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől mindössze annyi tájékoztatást kaptunk, hogy az üggyel kapcsolatban érkezett feljelentés a Körmendi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályához. Az ügyet a Körmendi Járási Ügyészségnek adták át további eljárás lefolytatására.