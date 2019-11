Körmenden is készülnek az adventi időszakra (Olvasói fotók)

Olvasónk küldött fotókat a Rába-parti város néhány dekorációjáról.

Hamarosan elérkezik a sokak által várt adventi időszak. Ahogy arról részletesen beszámoltunk, Szombathelyen már gőzerővel készülnek az Adventi vásárra. A legnagyobb slágernek talán az óriáskerék számít, amely hamarosan debütál majd a megyeszékhelyen. Kedden a város karácsonyfáját is felállították a Fő téren, amiben január elejéig lehet gyönyörködni. Körmend sem akar elmaradni, a Rába-parti városban is elkezdődtek a készületek az adventi időszakra. Olvasónk küldött képeket, ahogy a városban előkerültek a különböző díszek, amik már fel is kerültek a fákra.