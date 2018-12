Megoszlik olvasóink véleménye a szilveszterrel kapcsolatban

Sokan inkább pihenéssel töltik a szilvesztert.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincs szilveszter! A legfinomabb receptek az év utolsó napjára

A vaol.hu minden héten saját szavazással jelentkezik. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon olvasóink hol töltik a szilvesztert. Több lehetőséget is megadtunk, azok közül lehetett választani. Bár az új évet alighanem a legtöbben bulizással töltik, olvasóink közel a fele (47%) mégis inkább otthon, a tévé előtti pihenést választotta. A voksolók 30%-a szkeptikus a szilveszterrel kapcsolatban, és nem tulajdonít neki túl nagy jelentőséget, egy átlagos napnak tekinti. Viccesen a detoxikálót is megadtuk lehetséges opciónak, amit a válaszadók 13%-a jelölt be. Azt azonban reméljük, hogy odáig nem fog elfajulni az italozás. Mindössze 7% jelölte be a talán legáltalánosabb verziót: bulizni megyek a barátaimmal. Olvasóink 3%-a a szombathelyi Fő téren lévő programokra látogat ki.

