Olvasóink többsége fehér karácsonyra vágyik, de vannak, akik szerint csak a baj van a hóval

Kíváncsiak voltunk, hogy olvasóink mit gondolnak a témával kapcsolatban, ezért feltettünk egy szavazást az oldalunkra.

Ahogy azt már megszokhatták, a vaol.hu minden héten saját szavazással jelentkezik. Az elmúlt héten csütörtökön az időjárás már a télies arcát mutatta megyénkben is, Szombathelyen hó is esett, ami később ónos esőre váltott át. Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink szeretnék-e, hogy téliesre forduljon az időjárás és havazzon Vas megyében. A válaszadók többsége (47%) vágyik a fehér karácsonyra, annál is inkább mivel az utóbbi években ez nem igazán adatott meg. A voksolók 30%-a egy másik szemléletből közelítette meg a kérdést, szerintük a havazásból csak a baj van, ezért jobb lenne, ha nem esne. 12% kicsit pesszimista, ugyanis várja a havazást, de mégis úgy gondolja: az úgysem fog megérkezni. 11% annyi havat minimum szeretne, hogy legalább egy tisztességes hóembert lehessen belőle építeni.