Sárga lett az ég a Kanári-szigeteken a homokvihar miatt (Fotók, Videó)

Komoly fennakadásokat okoz a Kanári-szigeteken a homokvihar, az ún. Calima, ami erős, meleg széllel a Szaharából hoz nagyon finom szemcsés port, homokot.

A jelenség velejárója, hogy az ég sárgás-barnásra változik a homok miatt. Egy évben többször is előfordul a térségben Calima, de a mostani a szokásosnál sokkal erősebb, ezt pedig az emberek is megérzik. Sok üzletből haza kellett küldeni az alkalmazottakat, akik nehezen kaptak levegőt, illetve a hatóságok mindenkit kérnek, hogy a szabadban csak porvédő maszkban tartózkodjanak.

Egy Tenerifén élő, de Szombathelyről származó pár lapunknak elmondta, hogy szerencsére épp tavaszi szünet van az iskolában, de tanítási időszakban a gyerekeket nem engedik ki ilyenkor az udvarra, illetve a szülőket a közösségi médián illetve az iskola telefonos alkalmazásán keresztül értesítik, hogy lehetőleg mindenkiért autóval menjenek tanítás után. Több szabadtéri rendezvényt is elmaradt. A Tenerifén lakó pár évente többször tisztíttatja az otthoni és az autóban lévő klímát is, mert ezekben is lerakódik a por, illetve a lakásban is érezni, hogy még becsukott ablak mellett is bejut a nagyon finom homok a helyiségekbe.

A mostani Calima több napig eltartott, egy ideig a környék reptereit is le kellett zárni a kis látótávolság miatt, illetve a finom szaharai por a hajtóművekbe jutva károsíthatja azokat. Több száz járatot töröltek, a kényszerűségből a szigeteken ragadt turistákért a légitársaságok később nagyobb repülőgépeket küldtek.