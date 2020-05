Szerdán is rengetegen szedtek epret Szombathely határában – Kígyózó sor alakult ki (Fotók)

A hétvégéhez hasonlóan ma reggel is elárasztották az emberek az egyik megyeszékhelyhez közeli eperföldet.

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, szombaton délelőtt Szombathelyen is megnyitották az egyik ültetvényt az epervadászok előtt. A vártnál is sikeresebb napot zártak – összegezte lapunk kérdésünkre Vincze Péter, aki édesapjával, Vincze Alajossal több éve termel epret és almát is. Megtudtuk azt is, hogy ennyien még sohasem voltak: 9 óráig körülbelül háromszázan érkezhettek.

Úgy tűnik, hogy nem egyszeri rohamról volt szó, ugyanis az emberek lelkesedése nem hagyott alább. Egyik olvasónk küldött fotókat, melyeken látszik, hogy szerdán reggel is rengetegen voltak epret szedni. A képeken jól kivehető, hogy micsoda kígyózó sor alakult ki a mérlegelésnél és a kasszánál. Ami a földet illeti, kicsit egy harcmezőre hasonlít, ebből is látszik, hogy népszerűek a szedd magad akciók megyénkben.