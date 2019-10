Lejárt a személyije? Tizenegy vasi kormányablakban csináltathat ma is!

Rendkívüli nyitvatartás van ma a kormányablakokban – Vas megyében is.

A választási törvény szerint csak azok vehetnek részt a választáson, akik érvényes okmányokkal igazolni tudják magukat, és lakcímkártyájukat is magukkal viszik. Akinek lejárt az okmánya, ma is újra cserélheti, ugyanis ahogy tegnap, úgy ma is nyitva tartanak a vasi kormányablakok. Vasárnap 7 és 19 óra között tartanak nyitva Bükön, Celldömölkön, Csepregen, Körmenden, Kőszegen, Őriszentpéteren, Répcelakon, Sárváron, Szentgotthárdon, Vasváron, valamint Szombathelyen a Bejczy utcában.