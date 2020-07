118 milliárd forinttal több pénz jut az önkormányzatoknak jövőre

Az ideihez képest jövőre 17 százalékkal – 118 milliárd forinttal – több forrást biztosít az önkormányzatoknak a központi költségvetés – közölte a Fidesz alelnöke szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Kósa Lajos úgy értékelt, hogy az önkormányzatok csak ebből az összegből is jelentős többlethez fognak jutni. A kormány 2021-ben 4-5 százalékos gazdasági növekedéssel számol, így az önkormányzatok iparűzésiadó-bevételei is szükségszerűen emelkedni fognak – tette hozzá, azt is megjegyezve, hogy ez a növekmény nem egyenletesen oszlik el az országban.

Tájékoztatása szerint

a legnagyobb emelkedés a magyar GDP 40 százalékát előállító Budapesten várható, ezért van az a „szolidaritási számítás”, amely alapján ezek az önkormányzatok segítik azokat, ahol nincs érdemi iparűzésiadó-bevétel.

Jelezte azt is, hogy ezeken az összegeken felül a Modern városok program és a Magyar falu program keretében további 400 milliárd forintnyi forrást biztosítanak az önkormányzati fejlesztésekhez.

A kiemelkedően fontos beruházásokra, amelyek közül Kósa Lajos a Lánchíd felújítását és a Liget-projektet említette, szintén ezeken az összegeken felül biztosít forrást a költségvetés.

A Fidesz alelnöke ezek miatt teljesen érthetetlennek nevezte, hogy a baloldali polgármesterek, „élükön a főváros főpolgármesterével” pénzhiányra panaszkodnak. Megfogalmazása szerint a „sírdogálás” és a „jajveszékelés” arra utal, hogy az ellenzéki polgármesterek inkompetensek, nem tudnak gazdálkodni, miközben „elképesztő mennyiségű tanácsadói szerződést és politikai pozíciót finanszíroznak”.

Kósa Lajos emlékeztetett: 2012 és 2014 között a második Orbán-kormány az önkormányzatoktól 1300 milliárd forint adósságot vállalt át, a mostani ellenzéki polgármesterek pedig – kormánypárti elődeikkel ellentétben – többlettel vehették át az önkormányzatokat. Példaként említette, hogy a fővárosban ez az összeg 180 milliárd forint, amiből – mint mondta – Karácsony Gergely „hatszor-nyolcszor újjávarázsolhatná a Lánchidat”.

Kósa Lajos újságírói kérdésre álságosnak nevezte, hogy éppen a szólásszabadság és a véleményszabadság fontosságát hangsúlyozó ellenzék akadályozza meg az embereket abban, hogy a nemzeti konzultáció keretében kifejtsék a véleményüket.

Szintén újságírói felvetésre, Kaleta Gábor ügyére Kósa Lajos úgy reagált, hogy a gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt volt perui nagykövet ügyében hozott bírósági döntés „szinte felmentő ítélet”, majd a volt diplomatára utalva közölte: egészen felháborítónak tartja, hogy ráadásul ő fellebbez. Magyarország a gyermekek védelmét kiemelkedően fontosnak tartja, a pedofíliát mélységesen elítéli – szögezte le Kósa Lajos, aki ismertette, hogy a Fidesz-frakció gyermekvédelmi akciótervvel készül az Országgyűlés őszi ülésszakára, amelynek keretében szeretnék szigorítani a pedofil bűncselekmények büntetési tételeit.