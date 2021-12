György István a videóban elmondta: még aznap, hogy az első szállítmányok megérkeztek, megkezdték az oltások beadását, és azóta már több mint tizenötmillió vakcinát adtak be Magyarországon.

Hangsúlyozta, hogy minden oltás beadása komoly szervezőmunkát és erőforrást igényel, amelyet a kormány továbbra is biztosít, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és az ország működőképességét.

Felidézte: az oltási program elején nem volt elég oltóanyag, ezért átgondolt sorrendet kellett felállítani, hogy ki mikor kapja meg az oltást. Minden célcsoport oltása egy-egy külön oltási akcióként, precíz tervezéssel valósult meg sok száz katona, több ezer orvos, egészségügyi dolgozó és közszolgálatot ellátó dolgozó áldozatos munkájának és összefogásának eredményeképpen – fogalmazott György István.

Az oltásokat egy éve az egészségügyi dolgozókkal és az idősotthonok lakóival kezdték, majd az idősekkel, a krónikus betegekkel, a rendőrökkel, katonákkal, az iskolai-óvodai dolgozókkal és a 60 év alattiakkal folytatták.

Kiemelte, hogy a kormány vakcinabeszerzéseinek köszönhetően Magyarország az Európai Unióban elsőként érte el az 50 százalék feletti átoltottságot.

Szintén az elsők közt tette lehetővé a kormány májusban és júniusban a 12-18 éves korosztály oltását – tette hozzá.

Emellett nyáron a Magyarországon élő külföldieknek és a külhoni magyaroknak is lehetővé tették az oltást, sőt a szomszédos országok határain élőknek is – ismertette.

György István rámutatott: szintén elsők közt tették lehetővé Magyarországon augusztustól a megerősítő harmadik védőoltás felvételét, és ma már a beoltottak több mint fele a megerősítő oltással is rendelkezik. Ezzel az elsők vagyunk, és ez nagy előny lehet az esetleges újabb hullámmal szemben – mondta. Kitért arra, hogy ma már zajlik az 5-11 éves korosztály oltása is.

Az államtitkár szerint az egy éve tartó oltási programnak köszönhetően a magyarok az új évnek úgy állhatnak neki, hogy mindenki jóval nagyobb biztonságban van, és a lakosság magasan átoltott. Magyarország továbbra is vakcina alapú védekezést folytat, januárra a kormány több oltási akciót is tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás, és a háziorvosok is oltanak majd – mondta.

György István arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette, mindenképp vegye fel a védőoltást, aki pedig megkapta mindkét oltását, és azóta eltelt már négy hónap, a harmadik vakcinát is adassa be saját maga, a családja és a környezete egészségének védelme érdekében.

Borítóképünkön György István államtitkár.