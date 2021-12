Márki-Zay Péter egyik legfőbb finanszírozója az elmúlt hónapokban többször megfenyegette a magyar gazdákat, és nyíltan hitet tett a baloldal mellett. Eddig 65 millió forintot adott a baloldal kampányára Bige, de arra is volt ideje, hogy egy luxusétteremben ebédeltesse meg a rezsicsökkentés és a minimálbér eltörlésével kampányoló baloldali listavezetőt – írja az Origo.

A Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította a Bige László érdekeltségébe tartozó Nitrogénművek-csoport azonnali jogvédelemre vonatkozó kérelmét – közölte a Gazdasági Versenyhivatal, amely kedden kapta kézhez a bíróság határozatát.

A Fővárosi Törvényszék döntése nem jogerős, a cégcsoport nyolc napon belül fellebbezéssel élhet ellene a Kúriánál. Amennyiben fellebbeznek, akkor a Kúria döntéséig nem kell megfizetniük azt a 11 milliárd forintos bírságot, amit még októberben szabott ki a versenyhivatal kartellezés miatt.

A baloldali oligarcha a magyar gazdákon nyerészkedett

A kartellezési ügy hátterében az állt, hogy a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és vállalkozáscsoportja jogsértően törekedett éveken keresztül a partnerek és a cégcsoport közötti, illetve a viszonteladó partnerei közötti verseny, valamint az import korlátozására. Az eljárásban összesen 11 hazai szereplő volt érintett, amelyből kettő elismerte a jogsértést. A nemzeti versenyhatóság versenytanácsa összesen 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a kartellezőkre.

Ez érintette a Nitrogénművek cégcsoportjának hat érintett vállalkozása mellett a Hőgyészi Agrokémiai Kft.-t és a Cargill Magyarország Zrt.-t. A Nitrogénművek a baloldal egyik fő támogatójához, Bige Lászlóhoz köthető.

Az árak rögzítését, a piac felosztását célzó tiltott megállapodások – vagyis a kartellek – a legsúlyosabb versenykorlátozásnak számítanak, mivel jelentős társadalmi károkat okozhatnak. A műtrágyakartell esetében a forgalmazói árverseny visszaszorítása miatt a hazai gazdák a jogsértés időtartama alatt – a tiszta versenyhelyzetben érvényesülő árhoz képest – magasabb árakkal szembesülhettek.

Mivel a műtrágya a mezőgazdaságban a szántóföldi tápanyag utánpótlása szempontjából meghatározó jelentőségű, a jogsértés hatásai a termelők költségeinek növelésével továbbgyűrűzhettek az élelmiszerpiacra, potenciálisan károsítva ezzel a magyar fogyasztókat.

36 milliárddal rövidítette meg a magyar gazdákat Bige

Később az Agrárminisztérium kiszámolta, mekkora kárt okozott a gazdáknak Bige. A baloldali oligarcha kartellezése 36 milliárd forintnyi kárt okozhatott a magyar gazdatársadalomnak. A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy visszaélés, kartellezés történt. A versenyjogi szabályozás és a cég hazai értékesítése alapján lehet megbecsülni ezt az összeget.

Megdöbbentő valóban, hogy Bige László nemcsak egyszerű nyereséget akar, hanem tízmilliárdokat tesz rá az egyébként is magas árakra. Az ő pénzéhségét a magyar gazdákkal és a magyar emberekkel fizetteti meg, hiszen ne feledjük, ha a gazdáknak nő a kiadásuk, az az egész agráriumra, még az élelmiszerárakra is kihat – mondta később Nagy István agrárminiszter.

Fenyegetőzés, majd meghátrálás

Bige László a bírság után sem nyugodott meg, és azzal fenyegette meg a magyar gazdákat, hogy csak egy napig lehet majd műtrágyát venni tőle, és ezenkívül csak külföldön fog értékesíteni. A magyar műtrágyapiac hatvan százalékát az ország egyetlen érdemi mennyiséget termelő műtrágyagyára, a Nitrogénművek Zrt. uralja. A hazai gazdálkodók 1,8 millió tonna műtrágyát használnak fel, amely elengedhetetlen a biztonságos termény- és élelmiszer-előállításhoz.

Bige ezt a kijelentését december végén visszavonta, kétnapos vásárlási időt hagyott, és bejelentette, hogy nem viszi ki a műtrágyát az országból. Valamennyi mezőgazdasági érdekképviselet a kormánnyal együtt lép fel annak érdekében, hogy a gazdák számára biztosított legyen a műtrágya. Ha kell, a kormány beavatkozik annak érdekében, hogy a gazdák számára legyen elegendő műtrágya, de egyelőre úgy néz ki, hogy a piaci mennyiség elegendő lesz – tette hozzá Jakab István.

Így finanszírozza az oligarcha a baloldal kampányát

A magyar gazdák elleni támadások és fenyegetőzések mellett arra is jutott ideje a baloldali oligarchának, hogy teljes mellszélességgel beszálljon a baloldal és Márki-Zay Péter kampányába. A héten derült ki, hogy már hatvanötmillió forinttal támogatta Bige László a baloldal kampányát.

Márki-Zay azt is elejtette, hogy Bige László egy ötmillió forintos számlájukat már kifizette, helyesebben átutalta az összeget. A baloldali politikus szerint ez teljesen legális. A miniszterelnök-jelölt azt is elárulta, hogy korábban egy hatvanmillió forintos kutatást is finanszírozott a baloldali oligarcha, most pedig egy újabb felmérés kifizetését kérték tőle.

Így fogyasztotta luxusebédjét Márki-Zay és Bige

Bige és Márki-Zay korábban egy luxusétteremben egyeztetett. A rezsicsökkentést támadó baloldali politikuson azonban nem látszott, hogy különösebben aggódott volna a számla miatt, hevesen bólogatott és nevetgélt a gazdákat megkárosító műtrágyakirállyal.

Mindeközben a baloldal miniszterelnök-jelöltje arról beszél a nyilatkozataiban, hogy eltörölné a rezsicsökkentést és a minimálbért, valamint a 13. havi nyugdíjat is. A politikus szerint ugyanis az embereknek érezniük kell az árakat, mert különben nem spórolnak.

Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne, kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni, át kell térni megújulókra. Persze, lehet rezsit csökkenteni, le kell szigetelni a házakat - vélekedett korábban a hódmezővásárhelyi polgármester.

A felvételek szerint azonban Márki-Zay Péter maga nem igazán híve a spórolásnak, csak a magyar embereket szeretné erre rávenni.

Márki-Zay Pétert azonban ez nem aggasztja. A baloldal miniszterelnök-jelöltje saját elmondása szerint nem is kérdezte a kartellezésről Bige Lászlót, és úgy fogalmazott, hogy az ördöggel is összefogna, hogy hatalomra kerülhessen.

Ahogy Gyurcsány Ferenc mondta, az ördöggel is össze kell fogni. Én is így látom ezt. Bige Lászlótól is elfogadunk pénzt, meg még nagyon sok mindenkitől. Tehát valóban az ördöggel is össze fogunk fogni - állította korábban a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Hűtlen kezelés és vesztegetés vádja

A kartellezés mellett Bige László ellen októberben emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és vesztegetés vádja miatt. Az ügyészség szerint Bige visszaosztásos rendszerben értékesítette a műtrágyát, melyet saját üzemében leértékelt, majd teljes áron adott tovább. A gyanú szerint Bigének csaknem 800 millió forint ütötte a markát, melyet egy kedvezményezett kereskedő adott át neki.

Bige Lászlóra börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség, valamint vagyonelkobzást a vesztegetési pénzre.

Borítókép: Márki-Zay Péter (balra) és Bige László / John Thys / AFP / Balázs Attila / MTI