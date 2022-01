– Az üldöztetés rekordszintet ért el a világjárvány okozta válságban, a tálibok hatalomra kerülésével Afganisztánban és a dzsihadisták keresztény áldozatait szörnyűségekbe sodorva Afrika szubszaharai régiójában" - jelentette ki a sajtótájékoztatón Patrick Victor, a Portes Ouvertes franciaországi és belgiumi irodájának vezetője.

A szervezet minden évben közzéteszi az üldözött keresztényekről készült jelentését, amelyben a hétköznapi elnyomástól a legszélsőségesebb atrocitásokig minden támadást összesít.

Eszerint 2020. október 1. és 2021., szeptember 30. között

több mint 360 millió keresztényt – köztük katolikusokat, ortodoxokat, baptistákat, evangéliumi keresztényeket, pünkösdista hívőket – üldöztek és diszkrimináltak 76 országban

az előző évi 340 millióhoz képest. A keresztény hitük miatt üldözöttek lélekszámának növekedése kilenc éve folyamatos.

Nőtt az egy év alatt meggyilkolt keresztények száma is: a 2020-as 4761-ről tavaly 5898-ra. Nyolcvan százalékukat Nigériában ölték meg.

A megtámadott, bezárt vagy lerombolt templomok száma szintén emelkedett: a 2020-ban regisztrált 4488-ról tavaly 5110-re.

A templomok nagy többségét (59 százalékát) Kínában zárták be.

– Ez az ország a koronavírus-járványt kihasználva teljes diszkréció mellett folytatja az aknamunkát: a templomokat akkor zárják be, amikor minden más nyilvános helyet is a karantén idején, majd a hatóságok hivatalosan is bejelentik a végleges bezárást – hívta fel a figyelmet a szervezet jelentése.

A szervezet kiemelte, hogy nőtt a hitük miatt őrizetbe vett keresztények száma is: tavaly 6175, míg 2020-ban 4277 keresztényt tartóztattak le. A legtöbbjüket Indiában (1310 embert), Pakisztánban (legalább ezer keresztényt) és Kínában (szintén legalább ezer keresztényt) vettek őrizetbe.

Óvatos becslés szerint tavaly 3829 keresztényt raboltak el, a legtöbbjüket Nigériában és Pakisztánban.

A jelentést szerint a keresztények helyzete tavaly Afganisztánban volt a legrosszabb, s a korábbi listavezető Észak-Korea – ahol a vallásosság rendszerellenes bűncselekmény és munkatáborba küldenek miatta – a második helyre szorult. Őket a listán Szomália, Líbia, Jemen, Eritrea és Nigéria követi.

Afganisztánban a tálibok hatalomra kerülése óta az üldöztetés új dimenzióba lépett a szervezet szerint.

– A tálibok rátették a kezüket olyan dokumentumokra, amelyek alapján azonosítani lehet a keresztény hitre áttérteket. Felkutatták őket.

A megkeresztelkedett férfiakat helyben megölték, a nőket és a lányokat megerőszakolták, vagy házasságra kényszerítették fiatal tálibokkal

– fejtette ki a sajtókonferencián Guillaume Guennec, a Nyitott Kapuk francia részlegének másik vezetője.

Szerinte nehéz megmondani, pontosan hány embert öltek meg a tálibok, de – mint mondta – az előző évekhez képest összehasonlíthatatlanul többet.

A szervezet az indiai helyzet miatt is aggodalmát fejezte ki, ott ugyanis a szélsőséges hinduk a közösségi oldalakon álhíreket tesznek közzé és erőszakra szólítanak fel a vallási kisebbségekkel szemben.

A Portes Ouvertes 1976-ban alapított francia irodája lelki és humanitárius segítséget nyújt az üldözött keresztényeknek. Az anyaszervezetet (angolul: Open Doors) 1955-ben alapították Kaliforniában, először csak azért, hogy Bibliákat juttasson be Kelet-Közép-Európa akkori kommunista országaiba. Azóta a szervezetnek – amely hangsúlyozottan felekezetektől mentesnek mondja magát – mintegy 20 országban van irodája és 60 országban van jelen azonos nevű társszervezettel.

Borítókép: Pakisztáni keresztény kisebbség tagjai tüntetnek a tálibok terrorja ellen Karacsiban 2014. december 19-én / AFP / Asif Hassan