A belügyminisztérium által közzétett adatok szerint 2021-ben 28,3 százalékkal több – összesen 104 577 – menedékkérelmet nyújtottak be Franciaországban, 2020-hoz képest – írja a V4NA.

A növekedést erősítette az Afganisztánból érkezők befogadása is, akik a tálib hatalomátvétel után menekültek el a hazájukból. Ennek következtében a menedékkérők egyik fő származási országa továbbra is Afganisztán, összesen 16126 afgán adott be menedékkérelmet. A másodikok a listán az Elefántcsontpartról érkezők, akik 6268 menedékkérelmet adtak be. Őket követik a bangladesi és a guineai bevándorlók.

A menedékkérelmek számának tekintetében a 2019-es év a csúcstartó, amikor is 138 420 kérelmet nyújtottak be a francia hatóságokhoz.

Még mindig két kihívás előtt állunk. Az egyik a menedékkérők elhelyezése, a másik pedig a menekültek integrálása, ami magában foglalja azt is, hogy munkához és lakhatáshoz kell juttatnunk őket

– mondta Didier Leschi a francia bevándorlási- és integrációs hivatal főigazgatója.

Eközben egyre több nehézségbe ütközik az illegális bevándorlók kiutasítása, csupán 10 091 embert küldtek vissza a hazájába 2021-ben.

Különösen a kiutasítás nehézsége miatt jelentette be Franciaország 2021 szeptember végén, hogy drasztikusan megszigorítja a vízumkiadást az Algériából, Marokkóból, Tunéziából és a közel-keleti országokból származó állampolgárok számára, mivel a kiutasításuk nehézségekbe ütközik.

A Nagy-Britanniából Franciaországba visszatoloncolt illegális bevándorlók is kihívást jelentenek az ország számára, 2021-ben 52 ezer migráns kísérelt meg átkelni a La Manche csatornán keresztül Nagy-Britanniába, azonban csak 28 ezer főnek sikerült eljutnia az angol partokhoz.

Borítóképünk illusztráció. (Shutterstock)