Márki-Zay Péter több alkalommal is sértő megjegyzéseket tett a magyar társadalom különböző csoportjaira. Az egyik botrányos kijelentése december 6-án hangzott el a közösségi oldalán közzétett videóban, ahol arról értekezett, hogy a vidéki emberek tudatlanok, buták. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltje így fogalmazott: „Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat".

Márki-Zay Péter egy idén ősszel tartott gárdonyi fórumon is a társadalom jelentős részét gyalázta, amikor népbutításnak nevezte a kormány több meghatározó, és népszerű intézkedését. A fórumról készült videóban a baloldal kormányfő-jelöltje milliókat sértett meg, amikor trágyával etetett gombákhoz hasonlította az illegális bevándorlás ellenzőit, és a rezsicsökkentés támogatóit. A megalázó kifejezés Márki-Zay egy decemberi Facebook-bejegyzésében is előkerült, amelyben azt írta, hogy a Fidesz gombának nézi a szavazóit. Idén szeptemberben pedig ugyancsak sértő, lekezelő módon említette a magyar emberek jelentős hányadát, amikor egy közösségi-média bejegyzésében arról értekezett, hogy „felszabadítanák" a vidéket a Fidesztől.

A baloldali jelölt akkor is sértegette a vidéki embereket, amikor az október 23-i Békemenetre a fővárosba érkezőket gyakorlatilag tudatlannak minősítette. Az ATV Egyenes Beszéd című, október 25-i műsorában a kormánypárti rendezvényről azt mondta: „a Telexnek a videóját ajánlom mindenki figyelmébe, ott azért nemcsak arról van szó, hogy ez nem egy szeretet- és békemenet volt, hanem gyűlölködés, de az is látszik, hogy tényleg vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy hol vannak, buszokkal oda vitték őket, tömeget demonstráltak, a polgármester kipipálhatta a házi feladatát". Még aznap reggel a Klubrádióban a vidékiek mellett a határon túli magyarokat is becsmérelte, amikor így fogalmazott: „ezért kellett buszok százaival, határon túlról is embereket hozni, akik jó része azt se tudta, hova, milyen célból érkezett Budapestre."

Idén tavasszal is tehát a Békemeneten résztvevő százezreket szidalmazta Márki-Zay. A Fideszt becsmérlő facebookos bejelentkezésében azt írta, hogy a kormánypárt (általa vélt) állapotának „komoly szindrómája", hogy milyen szellemi és erkölcsi színvonalú embereket tudott az elmúlt években vonzani. – Nyilván a Békemenet sem igazán a professzorok felvonulása volt, de hogyha most megnézzük, akkor már Békemenet sincsen, már a Professzorok Batthyány Köre sem áll oda. Hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni – mondta Márki-Zay Péter. Azaz, Gyurcsány jelöltje – nyugodtan mondhatjuk – alantas megfogalmazása szerint tanulatlan és buta emberek a Fidesz (vidéken élő) támogatói.

Mikor pedig mindezzel szembesítették Márki-Zayt, akkor megerősítette a vidékiekről alkotott lesújtó véleményét, hiszen Bohár Dánielnek, a Pesti TV riporterének a kérdésére a minap visszautasította, hogy bocsánatot kérjen a milliókat sértő kijelentéseiért.

Azaz: a Gyurcsány-vezette baloldal gondolkodásának megfelelően Márki-Zay Péter folyamatosan szidja a vidéki embereket.