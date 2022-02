Február negyedikén a lengyel állami hírcsatorna, a TVP Info és a Wpolityce.pl lengyel konzervatív portál is közölte azt a Magyar Nemzet hasábjain megjelent cikket, melyben egy videófelvétellel mutattuk be, hogyan uszítanak hazánk és Lengyelország ellen a magyar származású tőzsdespekuláns aktivistái - írja a Magyar Nemzet.

Az említett felvételen Andrej Nosko, a a Soros-alapítvány volt igazgatója elismerte: Magyarország és Lengyelország ellen igaztalan, elfogult kampány zajlik.

Köztudott, hazánk mellett a jobboldali, konzervatív lengyel kormányt is folyamatos támadás érik a Soros által működtetett NGO-k részéről, illetve Brüsszelből. Tavaly decemberben hazánkhoz hasonlóan Lengyelországgal szemben is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság, a Soroshoz köthető szervezeteket pedig olyan magas pozícióban lévő ellenzéki politikusok képviselik az országban, mint például Varsó főpolgármestere, Rafał Trzaskowski.

Mint a Magyar Nemzet megírta, néhány nappal korábban egy ismeretlen e-mail-címről egy szokatlanul terjedelmes, komoly hírértékkel bíró dokumentumhalmaz jutott el a szerkesztőségükbe. Az anyagok egyebek mellett több órányi Skype-interjút tartalmaztak azzal az Andrej Noskóval, aki korábban a Soros György által finanszírozott Open Society Foundations egyik igazgatója volt. Az általunk megismert beszélgetésben Nosko gyakorlatilag elismerte, hogy a külföldi tudósítók teljesen valótlan képet festenek Magyarországról és Lengyelországról, továbbá a kettős mérce létét is megerősítette. A Soros-alapítvány egyik volt vezetője ugyanis arról beszélt, hogy ha szocialista lenne a magyar miniszterelnök, máshogy állna hozzá a balliberális újságírók által uralt sajtó és az Európai Unió is. A Nosko által elmondottak egyébként tökéletesen egybecsengenek Dalibor Rohac véleményével is. Az American Enterprise Institute munkatársa a videóinterjúban úgy fogalmazott:

ha Orbán Viktort leváltanák, és ismét a szocialisták kerülnének kormányra Magyarországon, akkor Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének.

A Magyar Nemzet ugyancsak részleteket közölt egy másik Skype-interjúból, amely szintén része annak a terjedelmes dokumentumhalmaznak, amely a szerkesztőségünkbe érkezett. Ezen a felvételen

Kálmán Mátyás, a 24.hu és az Index korábbi munkatársa közölte, hogy a különböző NGO-k manipulálják vagy akár megvesztegetik a Magyarországról tudósító újságírókat, akik sok esetben erősen torzítva írják meg a hazánkban történő eseményeket.

„Nem lehet tudni, hogy az adott újságíró éppen kapott-e egy meghívást egy jó kis hotelbe, és mennyit ajánlottak neki, hogy azt írja meg, amit vissza akarnak hallani a médiából” – fejtette ki Kálmán Mátyás.