– Természetesen a vizsgálóbizottság folytatja a munkáját – reagált Karácsony Gergely főpolgármester arra a hírre, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívás útján közölte: a főpolgármester által kezdeményezett vizsgálóbizottságának se jog-, se hatásköre nincs más kerületek ügyeit vizsgálni – írja a Magyar Nemzet. A kormányhivatal nyomatékosította, hogy a főváros nem hozhatta volna létre a kerületeket vizsgáló bizottságot.

A fővárosi Fidesz-KDNP-frakció már a januári közgyűlésen is felhívta Karácsony Gergely főpolgármester és a baloldali képviselők figyelmét, hogy a bosszúbizottságuk jogszerűtlen.

Mindezek után a kormányhivatal törvényességi felhívása is megerősítette ezt. A kormányhivatal megállapítását Karácsony Gergely politikai ügyként magyarázza, holott az önkormányzati törvény egyértelműen kimondja a jogszerűtlenséget.

A fővárosi jobboldal szerint Karácsony Gergely az új vizsgálóbizottság felállításával kívánja elterelni a figyelmet a Városháza körül kialakult ingatlanértékesítési botrányról, amelyet a nyomozóhatóság is vizsgál.

A főpolgármester az illegális vizsgálóbizottság felállítása után mégis azt állítja: a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje által vezetett kormányhivatal arra jutott, hogy felesleges kivizsgálni azt, hogy az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányának egyik kulcsfigurája, Völner Pál haverja, Schadl György, hogyan jutott áron alul, egyedüli vevőként több V. és VII. kerületi ingatlanhoz.

Érdemes megjegyezni: a főpolgármester állítását sem a nyomozóhatóság, sem bíróság nem erősítette meg. Sőt, Schadl György ellen nem ingatlanügyben folyik eljárás.

Az V. kerület önkormányzat a Magyar Nemzetnek korábban elmondta: a szabályoknak megfelelően lehetőséget biztosítottak a fővárosi önkormányzatnak, az elővásárlási jog gyakorlásához szükséges információkat időben közölte a fővárossal, amely viszont késve, csupán a határidő leteltét követően hozta meg döntését, feltehetően azért, hogy a Városházát érintő ingatlanbotrányról eltereljék a figyelmet.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata azt is nyomatékosította, hogy az ingatlanértékesítések során mindenkor a működésére vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával jár el. Ez vonatkozik az értékesített ingatlanok vételárának kialakítására is és az ingatlanok pályázati úton történő értékesítése esetén a pályázat meghirdetésére is.

Jámbor András, Budapest 6. számú, ferencvárosi és józsefvárosi választókerületének ellenzéki jelöltje, mögötte Karácsony Gergely főpolgármester Forrás: Szigetváry Zsolt / MTI

Fontos megemlíteni azt is, hogy Sára Botond – fizetés nélküli szabadságon lévő – kormánymegbízott józsefvárosi kihívója nem más, mint Jámbor András, aki a főpolgármester tanácsadója egyben. Ezért sem meglepő, hogy Karácsony a fővárosi jogsértést is kampánycélra és hangulatkeltésre kívánja felhasználni a közeledő országgyűlési választásra.

Ráadásul a létrehozott jogellenes bizottság egyik delegált tagja nem más Pikó András, józsefvárosi polgármester, aki szintén Jámbor Andrást biztosította támogatásáról az országgyűlési választás kampányában. Olyannyira, hogy a hétvégén a józsefvárosi önkormányzat által finanszírozott és önkormányzati cég által készített lapban jelöltbemutatás álcája mögé rejtve lejárató tartalmat mutattak be a fideszes jelöltről. A Választási Bizottság megállapította: a Józsefváros Újság olyan tartalmat közölt, amely sértette a pártatlanságot és az esélyegyenlőséget, ezért lett elmarasztalva a kerületi sajtó.

– A választási bizottság döntése kitér arra, hogy az önkormányzati sajtónak jóhiszeműen és tisztességesen kell bemutatnia a képviselőjelölteket. Sajnos már több alkalommal bebizonyosodott, hogy a Józsefvárosi újság cikkeiben hemzsegnek a rosszindulatú és hamis tényállítások. Mivel az önkormányzati újság a józsefvárosiak pénzén működik, ezért elvárható, hogy a helyi sajtó a kerületet képviselő politikai pártokról és politikusokról semlegesen számoljon be a polgároknak – írta közleményében a józsefvárosi Fidesz. A kormánypárt felszólította a Józsefvárosi újságot, hogy a jövőben, de különösen az országgyűlési választásokat megelőző kampányidőszakban pártatlan tájékoztatást nyújtson a józsefvárosiaknak.

– Sajnos az újság törvénysértése miatt kiszabott 800 ezer forintos bírságot ismét a józsefvárosi emberek pénztárcája bánja – tette hozzá a helyi Fidesz.