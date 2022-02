„Egy roma jelölt biztosan lesz a Jobbik listáján” – jelentette be Jakab Péter keddi Facebook-bejegyzésében. A Jobbik Magyarországért Mozgalom pártelnöke a szegvári roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjét, Varga Ferencet jelölte a baloldal listájára. Jakab szerette volna, ha Varga elindul a baloldali előválasztáson választókerületi képviselőjelöltként, ám állítása szerint a politikus azt mondta neki, „nem indul, mert cigányként nincs esélye nyerni, de már annak is örül, ha munkájával a háttérből segítheti az egységes ellenzék győzelmét”. Jakab Péter posztjának az új jelölthöz címzett részében úgy fogalmazott: „Feri! A néppárti Jobbik egy olyan Magyarországért küzd, ahol nem a származás a fontos, hanem a tisztesség, a tehetség, a szorgalom, az elvégzett munka. Te pedig egy végtelenül tisztességes, tehetséges, szorgalmas fiatalember vagy, akire nagy feladat vár az ország újraegyesítésében, a gyűlölet árkainak betemetésében, a vidék felemelésében. […] Feri! Feladatra jelentkeztél. Kőkemény feladatra, és nem kértél érte képviselői széket. És éppen ezért érdemled meg. Ott leszel a parlamentben a Jobbik listájáról, hogy együtt szolgálhassuk közös hazánkat” – írta Jakab, aki arról is írt, hogy Márki-Zay Péternek és Varga Ferencnek is elmondta, a kvótákat nem támogatja.

A Jobbik első emberének megnyilvánulása azért is érdekes, mert korábban még teljesen másként vélekedett roma polgártársainkról - írja a Magyar Nemzet. Jakab 2013-ban egy miskolci lakossági fórumon a romák értelmi képességein és a felzárkóztató programokon gúnyolódva azt fejtegette, hogy szerinte a romák éjjel lopják a cseresznyét.

„Hogyha valaki megtanul 30 évesen napot rajzolni, mivel lesz versenyképesebb, mint amikor nem tudott napot rajzolni? Vagy ha le tudja írni a nevét…? Tehát a cseresznyeszedéshez, úgy gondolom, nem kell napocskát rajzolni […]. Leszedjük a cseresznyét – jobb esetben nappal, nem éjjel töri.”

A politikus az eseményen arról is beszélt, hogy szerinte a cigányság többsége „mélyigénytelen”: „24 évvel a rendszerváltás után szerintem fel kell tenni a kérdést, hogy a cigányság jelentős része akar dolgozni? Vagy a jelenlegi segélyezési rendszerből fenn tudja tartani a maga mélyigénytelen, mert ha valaki a padló közepére piszkít, arra azt mondom, hogy mélyigénytelen, tehát lehet, hogy a számukra a segélyezésből ez a mélyigénytelen életvitel fenntartható, és ez nekik így jó, nekem nem jó, mert én élek fertőzésveszélyben, de lehet, hogy ez neki már jó.”

Jakab Péter még ebben az évben egy trianoni megemlékezésen a felszólalásában élősködőknek és rombolóknak nevezte a romákat, majd elmondta, hogy pártjával pokollá fogják tenni az életüket.

A jobbikos politikus 2011-ben önkormányzati képviselőként felszólalásában arról beszélt, hogy a szocialistáktól és a Fidesztől nem várhat megoldást arra hogy a törvényt nem tisztelő polgárok „harmincan üvöltenek vadállat módjára, összepiszkítják a liftet és kitörik az ablakot”, ezért sajátos megoldást javasolt az általa érzékelt helyzet orvoslására. – Középkori szintű barbárokkal szemben akár középkori szintű megoldások is megengedhetőek – fejtegette álláspontját az akkor még szélsőjobboldali politikus. Jakab Péter 2010-ben önkormányzati felszólalásában azt is elmondta, miért rúgták ki a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskolából. – Azért bocsátottak el, mert a politikai világnézetem nem egyezett az iskola – egyébként cigány származású – fenntartójának politikai nézeteivel. Ezt követően hozzátette, szerinte Miskolc legfojtogatóbb kérdése a „cigánykérdés”. Majd így folytatta: – Lyukóvölgyben már nincs is olyan roma család, amelynek ne lenne LCD-tévéje, hifiberendezése, a kocsmák egyre jobban mennek, de azért a cigány gyerek még mindig nem jár iskolába, a szülő még mindig nem dolgozik.

