Amint arról Mandiner is beszámolt, teljesen félreértelmezett mondatokkal támadja Orbán Viktort a lengyel liberális lap, a Rzeczpospolita.

Az újság főszerkesztő-helyettese, Michal Szuldrzynski szerint a magyar miniszterelnök ugyanis Lengyelországot hibáztatja azért, hogy Vlagyimir Putyint „háborúra provokálták”. Szuldrzynski mindezt a kormányfő a Mandinernek adott interjújára alapozza.

„A lengyelek a nyugati világ határát föl akarják tolni az orosz világ határáig. Ők akkor érzik magukat biztonságban, hogyha ez létrejön, és a NATO – beleértve Lengyelországot is – megfelelő erőt tud felvonultatni ennek a határvonalnak a nyugati oldalára. Ezért is támogatják vehemensen Ukrajna NATO-tagságát.” Ez az idézett mondat Orbántól.

Ha viszont olvasóink elolvassák a teljes interjút, láthatják, hogy a miniszterelnök egyáltalán nem tette felelőssé a lengyeleket az orosz agresszióért, sőt idézett mondataiban még csak nem is a háború okairól beszél (ezt egy másik válaszában teszi meg, ott sem a lengyeleket okolva a háborúért), hanem a lengyel és a magyar kormány Oroszországgal kapcsolatos politikájának taktikai különbségeit világítja meg. Orbán Viktor a Mandinernek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy nem stratégiai, hanem csak taktikai különbség van a magyar és a lengyel álláspont között az oroszokat illetően.

A magyar kormányfő szerint ugyanis abban nem különbözünk a lengyelektől, hogy mindketten távol akarjuk tartani magunktól az oroszokat, viszont ennek mikéntjét eltérően ítéljük meg.

A miniszterelnök mondatai egyébként így hangoztak:

Távol akarjuk tartani az oroszokat magunktól, de jelentős taktikai különbség van közöttünk. A lengyelek a nyugati világ határát föl akarják tolni az orosz világ határáig. Ők akkor érzik magukat biztonságban, hogyha ez létrejön, és a NATO – beleértve Lengyelországot is – megfelelő erőt tud felvonultatni ennek a határvonalnak a nyugati oldalára. Ezért is támogatják vehemensen Ukrajna NATO-tagságát. A magyar taktikai gondolkodás lényege viszont az, hogy az oroszok és Magyarország között legyen egy kellően széles és mély terület. Ma ezt a területet Ukrajnának hívják. Ez a geopolitikai különbség akkor nem fontos, amikor Brüsszellel kell rezsiügyben kardozni vagy a genderkérdésben harcolni vagy éppen a migrációval szemben védekezni, most viszont megnőtt a jelentősége, hiszen háború van. A lényeg, hogy a lengyelek is tudják, hogy számíthatnak a magyarokra, mi pedig tudjuk, számíthatunk a lengyelekre

– nyilatkozta Orbán Viktor a Mandinernek, ez tehát a teljes kontextus.

Ezek után érdemes azt is megnézni, ki is az Michal Szuldrzynski, aki elferdített mondatokkal kritizálja Orbánt Viktort.

Mint kiderült, az újságíró az ottani Soros Alapítvány, a Stefan Batory Alapítvány Lengyelország-Oroszország Klubjának tagja. Ennél is fontosabb azonban, hogy bár a cikket közlő Rzeczpospolitát liberális-konzervatív, inkább a jobboldal felé hajló újságnak szokás bemutatni Magyarországon, az év elején Soros bevásárolta magát a lapba.

A részben Soros György érdekeltségébe tartozó Pluralis médiakonzorcium meghatározó, 40 százalékos részesedést szerzett a második legnagyobb lengyel politikai lap, a Rzeczpospolita kiadóvállalatában – írta a Telex január 10-én.

Akkor azt írták, hogy Sorosék megígérték, szerkesztőségi kérdésekbe nem szólnak bele - olvasható a Mandiner cikkében.

