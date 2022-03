Brüsszelben is komoly visszhangot keltett, amikor a Magyar Nemzet cikksorozatából kiderült, hogy a Soros György-féle jogvédő szervezetek miként érik el a külföldi sajtó befolyásolásával – például újságírók lekenyerezésével, vagy félrevezetésével –, hogy azok torz képet fessenek Magyarországról és a magyar kormányról. Jan Figel, korábbi uniós biztos az Európai Uniót érintő ügyekről tudósító Eureporter.co-n közölt véleménycikkében arra figyelmeztetett: amellett, hogy az említett akciókkal felforgatják a magyar és a lengyel választási rendszert, az egész kontinens demokratikus berendezkedését is veszélyeztetik.

Lényegében arról van szó, hogy nem-európai szereplők NGO-kat (nem kormányzati szervezeteket) használnak álcául a politikai tevékenységükhöz, például ahhoz, hogy elfogult médianarratívát készíttessenek. Vagy éppen európai intézményeknél lobbizzák ki, hogy Magyarország és Lengyelország ellen lépjenek fel, aláásva a demokratikus folyamatokat

– fogalmazott az egykor a szlovák szállítási tárcát vezető politikus.



Hozzátette: elfogadhatatlan, hogy a külföldi, sőt Európán kívüli érdekelt felek pénzzel akarják megváltoztathatni az emberek demokratikus akaratát, vagy, hogy azért igyekeznek megbüntetni az európaiakat, mert nem mind ugyanazt az utat választják. Figel aláhúzta:

önmagában egy kormány konzervatív volta semmiképpen nem szolgáltathat alapot arra, hogy antidemokratikus eszközökkel támadják.

Szavai szerint az egész földrészünkre kiható káros következményei lesznek, ha egy demokratikusan megválasztott kormány legitimitását kívülről, kétes eszközökkel és módszerekkel próbálják meg aláásni. Főként mivel – folytatta – a bemutatott kettős mérce másik fele, hogy a baloldali kormányokat akkor sem bírálják a hozzájuk hasonló világnézetű szervezetek, ha azok mégoly korruptak, jogsértőek, vagy antidemokratikusak.

Etikátlan kapcsolat

Az Eureporter.co egy másik cikkben is foglalkozott a Soros-NGO-k lelepleződésével, s részletesen elemezték azokat a visszaéléseket, amelyekről a különböző jogvédő szervezetek egykori vezetői kendőzetlen őszintéséggel beszéltek a Magyar Nemzet birtokába került Skype-interjúkban. Így például etikailag megkérdőjelezhetőnek nevezték az OSF és egyes európai médiumok kapcsolatát, amelybe az is belefér, hogy újságírókat bérelnek fel például a magyar kormányt támadó elfogult anyagok elkészítésére. A nyilvánosságra került felvételek kulcsszereplőjének Andrej Noskót, az OSF egykori igazgatóját nevezték, aki több helyen is elismerte, hogy megtévesztőek a magyar kormányról külföldön közölt beszámolók, tudósítások.



Emlékezetes:

Nosko azt állította, hogy a nyugat-európai sajtó úgy állítja be, mintha hazánkban diktatúra lenne, miközben elhallgatják, hogy a jelenlegi kormány valóban népszerű, valamint, hogy komoly demokratikus bázisának köszönhetően három alkalommal is kétharmados többséggel választották meg.

Az uniós ügyekkel foglalkozó lapnál arra is felfigyeltek, hogy Nosko meglehetősen elfogultnak nevezte a Freedom House jelentéseit. A Magyarországon jól ismert, és a Soros-hálózat tagjaként számon tartott jogvédő szervezetnek a Nations in Transit című, demokráciaértékelő jelentését propaganda anyagnak titulálta. – Elég irritáló volt a Szlovákiával foglalkozó fejezetük. Elemzés helyett gyakorlatilag agitpropanyagot írtak. Ennek az a lényege, hogy amikor a barátaid kormányon vannak, akkor az ország jól teljesít. Ha nem a barátaid vannak hatalmon, akkor nem teljesítenek jól. Akkor akármit is csinálnak, nem elég jó – fogalmazott az OSF egykori igazgatója.

Félrevezetett újságírók

A cikksorozatból az is kiderül, hogy a Soros-NGO-k sokszor a külföldi újságírók hiányos nyelvtudásával is visszaélnek, és elfogult, rossz minőségű másodlagos forrásanyagokkal látják el őket, amiből borítékolható, hogy eltorzítva, a jogvédő szervezetek szája íze szerint jelenítik meg hazánkat a nemzetközi sajtóban. Emellett az NGO-knak szerteágazó kapcsolataik vannak számos európai fősodratú balliberális médiummal, például a BBC-vel, a Pollitico-val és Financial Times-szal, és megvannak a jól bejáratott embereik, akik az első szóra megírják az ajánlott történeteket. Hazánkban több médiumot is közvetlenül Soros-pénzekből tartanak fel, és a tőzsdespekuláns emberei ott ülnek a lapok vezetőségében - írja a Magyar Nemzet. Például az Uj Péter által irányított 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt.-ben a Soros György jobbkezének tartott két külföldi személy is található, Marie Nemcova és Valer Kot, akik prominens alakjai egy úgynevezett Media Development Investment Fundnak (MDIF). Ez a szervezet finanszírozza a 444.hu működését, az alapot pedig hatalmas összegekkel támogatja a Soroshoz köthető Open Society Foundations.



A Soros-alapítványnak résztulajdona van a Magyar Narancs című hetilapban is, de több oknyomozó portált is fenntart. Ilyen például az Átlátszó.hu vagy a Direkt 36, s ez a kör a támogatója továbbá a Tilos Rádiónak is. 2020-ban egy sor olyan vidéki baloldali médiumot is finanszíroztak Sorosék, amelyek helyben egyértelműen a kormányváltást igyekeznek elősegíteni: Szabad Pécs, Nyugat, Enyugat, Debreciner, Szegeder, Veszprém-Kukac.

Belépési pont

A jogvédők mindemellett közvetlen politikai szálakat is meg tudnak mozgatni, hiszen a korábbi vezetők beszámolója alapján számos nyugat-európai – valamint például az amerikai és az ausztrál – követséggel ápolnak jó kapcsolatot. A már említett Andrej Nosko szerint ha egy jogvédő szervezet mondjuk kormányváltást szeretne elérni, akkor a legkézenfekvőbb megoldás külföldről nyomást gyakorolni az ország vezetésére. Szavai szerint a követségek különböző események megszervezésben segíthetnek, és egyfajta védelmet nyújthatnak a "civileknek". Arról, hogy az NGO-k mennyire átpolitizálódtak, Jeney Orsolya, az Amnesty International Magyarország korábbi igazgatója beszélt. Szavai szerint a még a vezetőkre is nagy nyomást helyezett a szervezet, hogy kvázi politikusként nyilvánuljon meg a médiaszereplései során, és hogy bírálja a kormányt, ahol csak tudja.

Borítókép: Jan Figel