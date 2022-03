Az Index cikksorozatában mutatja be Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Ficsor Ádám egykori DK-s titokminiszter online kampányok támogatására létrehozott cégeinek tevékenységét – írja a Magyar Nemzet.

A sorozatban szót ejtenek majd arról, hogy

egy DatAdat nevű cég tevékenysége dönthette el az ellenzéki előválasztást;

mely választások eredményeit befolyásolhatta korábban ez a céghálózat;

hogyan tervezik elősegíteni az ellenzék választási győzelmét;

milyen amerikai kapcsolatrendszere van Bajnai Gordonnak és Ficsor Ádámnak;

milyen módszerekkel szerzi meg és hasznosítja a választók adatait Bajnaiék cége;

Soros György finanszírozta szervezetek is szerepet játszanak a DatAdat tevékenységében;

az amerikai Demokrata Párt baloldali körei segítik Bajnaiék munkáját;

milyen magyarországi cégek, sajtótermékek, influenszerek és ngo-k munkáját segíti a DatAdat;

Bajnai volt titokminiszterével gyűjti az adatokat a választókról

Már 2020 januárjában megjelentek cikkek arról, hogy milyen szerepet játszhatott a Ficsor Ádám által 2016-ban létrehozott DatAdat Professional Kft. – amelynek 2017 óta Bajnai Gordon is résztulajdonosa – a 2019-es önkormányzati választások eredményének befolyásolásában. Erről az Átlátszó is cikkezett A levitézlett óbaloldal adatbányász cégcsoportja segítette az ellenzéket a tavalyi választáson címmel.

Most az Index birtokába került egy felvétel, amin Ficsor Ádám – aki korábban Gyurcsány Ferenc kabinetfőnöke is volt, majd a titkosszolgálatokat irányító miniszter lett a Bajnai-kormányban – maga ismerte el, hogy ők segítették győzelemhez az ellenzéket egyes körzetekben és a főpolgármester-választáson is.

12 kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert

– mondta a beszélgetésben Ficsor Ádám, és hangsúlyozta:

Ez nagy győzelem volt.

De mit is csinál a DatAdat cégcsoport? Ficsor Ádám szavai szerint olyan rendszert építenek, ami „felismeri azokat a szavazókat, akik hajlandóak egy lépéssel közelebb lépni a kampányodhoz”.

Az egykori titokminiszter az Index birtokába került beszélgetésen elmondta, 20-30 különböző eszközt is használnak erre a hírlevelektől kezdve az online kvízeken, játékokon keresztül egészen az olyan innovatív elemekig, amelyek például „tanácsot adnak az embereknek, hogy kérjék vissza az adójukat”.

A bécsi székhelyű Datad.at a magyarországi cégek fiókvállalata, amely honlapja szerint egy olyan politikai tanácsadó cég, ami a progresszív vezetők, társadalmi mozgalmak és ngo-k digitális igényeit elégíti ki a legújabb technológiai eszközöket, tanácsadást és digitális kampányokat kínálva megrendelőinek.

Az Index megszerzett egy olyan beszélgetést is, amin Patrick Frank, a Datad.at tájékoztatási igazgatója beszélt bővebben minderről:

És mi annyit tudunk tenni, hogy ezt a listát felhasználva megcélzunk hasonló közönséget, és tudod, megkérjük őket, hogy írjanak alá egy petíciót, töltsenek ki egy kérdőívet vagy adakozzanak, vagy végezzenek bármi ilyen tevékenységet, hogy el tudjunk kezdeni információkat szerezni róluk, és megcélozni hasonló közönséget a Facebookon és más közösségimédia-platformokon keresztül. [...] Tudunk targetálni egy adott személyre és hasonló közönségre is, amely valamilyen szempontból előnyös lehet számunkra.

Az Index birtokába került beszélgetésben Ficsor Ádám 12 országot említ, ahol kampányokon dolgoznak. Patrick Frank szavaiból pedig az is kiderül, hogyan befolyásolták a politikai folyamatokat – a balkáni migrációs útvonalon fekvő – Bulgáriában és Észak-Macedóniában, és miként járultak hozzá a német zöldek kampányán keresztül az ottani jobboldali vezetésű, nagykoalíciós kormány leváltásához.

Megnyerték az előválasztást Márki-Zaynak

Az Index birtokába került felvételből az is kiderül, hogy az ellenzéki előválasztás végeredményét is tudta befolyásolni a Bajnai–Ficsor-érdekkör.

Az ellenzéki pártok kitalálták ezt az utat, az előválasztást, aminek a kiépítésében mi támogattuk őket

– mondta Ficsor Ádám, aki a beszélgetésben azt is megerősítette, hogy jelenleg Márki-Zay Péternek dolgoznak.

Az Indexnek egy, az ellenzéki előválasztás körülményeit és a datadatos körnek az ellenzékkel való viszonyát jól ismerő forrás azt is elárulta, hogy Bajnai Gordon kérésére lett a leszállóágba került Karácsony Gergely helyett Márki-Zay Péter Dobrev Klára ellenfele a második fordulóban, akit – az előválasztáson résztvevő, elkötelezett ellenzéki szavazók adatait jól ismerő és online célzottan megszólítani képes – datadatos csapat segített győzelemhez.

Mindezt az is alátámasztja, hogy a DatAdatban érdekelt Bajnai Gordon, aki korábban Karácsony Gergelyt támogatta az előválasztáson közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint, látványosan beállt Márki-Zay mögé.

A DatAdat igazi küldetése azonban az ellenzéknek a 2022-es parlamenti választásokon való segítése. Ficsor Ádám szavai szerint „107 kampány lesz Magyarországon: 106 helyi és egy esernyőkampány”. A DatAdat csapata ezekben mind részt vesz, de elsősorban a billegő körzetekre koncentrálnak.

20-30 olyan körzet lesz, ahol valóban – ahogy mi hívjuk – a »Csatatér Államok«, »Harctéri Körzetek«. Ezekkel a jelöltekkel fogunk dolgozni, biztosítjuk, hogy ők nyerjenek, és a hivatalos kampánnyal is fogunk dolgozni

– fogalmazott stratégiájukról a volt titkosszolgálati miniszter.

Észtországban kerülhetik meg az adatkezelési szabályokat

Bajnaiék egy bonyolult céghálót hoztak létre a DatAdat köré, amelynek központi figurája Ficsor Ádám.

Ő az ügyvezetője és egyik tulajdonosa a DatAdat Professional Kft.-nek, amelynek 10 százalékát Bajnai Gordon vásárolta meg.

Ez a cég két további vállalatot, a Datalyze Research Kft.-t és a DatAdat HR Kft-t is birtokolja. Ficsor Ádám az igazgatója továbbá a papíron Észtországban működő DatAdat OÜ-nek, a Datapraxis OÜ-nek pedig az a Szigetvári Viktor az igazgatója és társalapítója, aki korábban Gyurcsány Ferenc államtitkára és Bajnai Gordon kabinetfőnöke volt.

Datad.at néven egy osztrák fiókvállalatot is létrehoztak, amelynek bécsi székhelye Ficsor Ádám lakcíme is egyben. Információink szerint Bécsből segíti a magyar ellenzék munkáját egy hatalmas létszámú datadatos csapat, amelynek tagjai a választások közeledtével egyre gyakrabban látogatnak hazánkba.

A datadatos cégháló működését jól ismerő Index forrás szerint a Bajnai–Ficsor–Szigetvári körnek azért volt szüksége Észtországban bejegyzett cégekre is, mert a balti államban híresen laza a GDPR, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete betartásának ellenőrzése, így a választók megszerzett adatainak bármilyen célú felhasználása ott könnyebben megy, legyen szó jogosan vagy az érintettek kifejezett hozzájárulása nélkül megszerzett és felhasznált adatokról.

A GDPR lényege szerint ugyanis bármilyen, közösségimédia-felhasználóhoz köthető információt csak akkor szabad gyűjteni, ha ahhoz a felhasználó kifejezetten – önkéntes, egyéni, hiteles, egyértelmű – hozzájárulását adta.

Az Index értesülései szerint, a két, Észtországban bejegyzett cégnek nincs is kint irodája, és tevékenységüket sem ott végzik. A cím, amire a céget bejegyezték, nem több, mint egy postafiók. Az interneten fellelhető alkalmazottaik egyike sem él a balti államban, mindnyájan máshonnan dolgoznak. Az észt fiókvállalatok annak ellenére növekvő bevételekről számoltak be, hogy valós tevékenységet nem végeznek Észtországban.

Bajnaiék azért helyezhették tehát cégeiket a GDPR-paradicsomba, hogy szabadon dolgozhassanak a választók megszerzett adataival, így segítve ügyfeleik, köztük a közelgő választásokon Márki-Zay Péter listavezetésével induló ellenzéki összefogás online kampányát

– olvasható az Index cikkében.

Borítóképünkön Bajnai Gordon. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd