Utcai szóbeszédként a zuglóiak között nyílt titok volt, hogy az önkormányzatot körbelengi a korrupció. Most azonban nagy hullámokat vert Fuzik Zsolt vallomásával - írja a Metropol.

A 2017–2019 között a zuglói parkolás üzemeltetését végző cég vezetője ugyanis bevallotta, hogy Horváth Csaba és Tóth Csaba szocialista politikusok segítették hozzá a parkolás működtetéséhez, a bevétel feléért cserébe.

Fuzik fizetett is, de a havi apanázsok mellett külön kenőpénzekre is igényt tartottak a baloldali politikusok. Ráadásul a szocik köre kibővült Molnár Zsolt és Baja Ferenc politikusokkal, akik szintén "védelmi pénzt" szedtek be Fuziktól, de már egy budapesti BKV-s pályázat és szerződés kapcsán. A nyilvánosságra került vallomásrészletek gengszterfilmeket idéznek: márkás táskákban adták át a tízmilliókat parkokban, kávézókban, külön lakásokban… A ügy pikantériája, hogy mindez Karácsony Gergely polgármestersége és főpolgármesterségének idején történt.