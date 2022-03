Több hét kihagyás után újra megtartotta szokásos vasárnap esti bejelentkezését Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök-jelöltje ismét Simon András szoros felügyelete mellett ült asztalhoz, de ez sem akadályozta meg abban, hogy félreérthető mondatokat mondjon – írja a Mandiner alapján a Magyar Nemzet.

Márki-Zay kijelentette:

az ellenzék március 15-i gyűlésére olyan sokan mentek el – szerinte „akár százezer ember” is ott lehetett a Műegyetem rakparton –, hogy az azt bizonyítja: a Fidesz által hangoztatottal ellentétben ő nem a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Ezt azzal indokolta, hogy az ellenzékiek között ott voltak a nemzeti radikálisok, a keresztények és a cigányok is – szerinte ugyanis ezek a csoportok is támogatják a kormányváltást.

Mint elmondta: az ellenzék balliberálisozása „rosszindulatú propaganda”.

Nem tudni, a nemzeti radikális címszó alatt kikre gondolt Márki-Zay, de a kifejezés elég enyhe, ha az antiszemita botrányba keveredő Z. Kárpát Dánielre és Szilágyi Györgyre értette, de legalább most nem emelte ki, hogy ő a kommunisták mellett a fasisztákat is képviseli – idézi fel cikkében a Mandiner.

Simon András megkérdezte az esélyekről a politikust, aki először hosszan sorolta, miért erősek a Fidesz esélyei,

– itt olyan, általa is csak hallomásból ismert legendákat hozott fel, hogy egy faluban 2018-ban romániai emberek is szavaztak, akiket azóta sem láttak a településen –, majd arra tért rá, hogy miért fog mégis győzni az ellenzék két hét múlva: háború, gazdaság, összefogott ellenzék, felnövekvő új generáció – sorolta Márki-Zay, aki szerint április 3-a után kétpárti parlament fog felállni, a kisebb pártoknak ugyanis szerinte „esélyük sincs” bejutni. Elmondta: az ő kutatási számaik szerint a diákok 80 százaléka a kormányváltásra fog szavazni.

Márki-Zay a Fidesz esélyeiről szólva azt is megjegyezte, hogy 2018-hoz képest százezerrel több erdélyi magyar regisztrált a választásokra.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje kizárja, hogy újabb Fidesz-kétharmad szülessen április 3-án, szerinte „már itt hazudott Orbán Viktor”, amikor arról beszélt március 15-én, hogy még soha nem álltak ilyen jól a csillagok a Fidesz számára 19 nappal a választások előtt.

Márki-Zay szólt a baloldali szavazókhoz is: arra kérte őket, hogy a kutatási eredmények és a következő két hétben kijövő ellenzéki botrányok ellenére se csüggedjenek, hanem menjenek el szavazni két hét múlva vasárnap.

Borítókép: Simon András és Márki-Zay Péter. (Forrás: YouTube/Márki-Zay Péter)