Palkovics László a hétfőtől, az erdők világnapjától április 22-ig, a Föld napjáig tartó kezdeményezésről szólva felidézte: a kormányzat 2019-ben hirdette meg a magyar klímavédelmi akciótervet, amelynek egyik elemeként az illegálisan lerakott hulladékot szeretnék felszámolni. Felmérésük szerint a leggyakrabban lomb, háztartási vegyes hulladék, építési törmelék, valamint zöldhulladék kerül ki a zöldterületekre – ismertette.

A miniszter kiemelte, hogy idén is folytatják azt a tavaly indított, 13 milliárd forintos támogatási programot, amely az önkormányzatok számára biztosít forrást hulladéklerakók létesítéséhez.

Emlékeztetett arra is, hogy 2035-ig a kommunális hulladék 65 százalékát anyagában kell újrahasznosítani, ezért motivációs rendszert kell kitalálni arra, hogy ez a hulladék szelektáltan kerüljön vissza a körforgásba.

Palkovics László kitért arra is, hogy az illegális hulladék lakossági bejelentését a kormányhivatalok számára megkönnyítő Hulladékradar nevű alkalmazásnak érkezik az új, az eddigieknél könnyebben használható változata. Az alkalmazáson keresztül érkező bejelentések nyomán a hivatalok mintegy 66 ezer tonna hulladékot vittek el – ismertette.

Önkéntesek szemetet szednek a Tavaszi nagytakarítás – Takarítsuk ki együtt a természetet akció nyitóeseményén a dél-budai Kamaraerdőben 2022. március 21-én.

Forrás: Kovács Tamás/MTI

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos emlékeztetett: kezdeményezésükhöz tavaly tizenegy erdészet, három nemzeti park és számtalan önkormányzat csatlakozott, az idei program pedig a tavalyinál is nagyobb jelentőségű lesz, ahhoz az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) is csatlakozott. A kormánybiztosság és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ munkatársai tavaly nemcsak tavasszal gyűjtötték a hulladékot, hanem részt vettek a PET Kupán is, így akkor 1,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze.

A Tavaszi nagytakarítás fontos céljának nevezte a fiatalok, iskolások, vándortáborozók és felnőttek bevonását is. Mindenki, aki csak egy zsák szemetet kihoz az erőből, másként fog viselkedni ott – hangoztatta. Egyúttal reményének adott hangot, hogy az akciónak köszönhetően élhetőbb, tisztább és jobb mentális állapotban lévő „országban éljünk az elkövetkező években”.

Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a főváros körüli erdők évente mintegy 35 millió látogatót vonzanak, azaz minden hektár általuk kezelt területen naponta két ember fordul meg, ami az ország más erdeivel összehasonlítva „óriási gyakoriság”, 20-30-szoros terhelést jelent.

Hozzátette: azért is üdvözlik a hulladékgyűjtési akciót, mert a fenntartható erdőgazdálkodás része az erdők ökoturisztikai, szociális-társadalmi funkcióinak megőrzése is, ezért „fontos, hogy tiszták maradjanak az erdők”. Csépányi Péter megjegyezte: 2020-as felmérésük szerint mintegy 5500 köbméter illegális hulladék található az erdeikben, annak eltakarításán folyamatosan dolgoznak. Pozitív tendenciaként említette ugyanakkor, hogy a belső erdős területeken a turizmus már nem okoz komoly problémát hulladékszempontból.

Kézdy Pál, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának (DINPI) általános igazgatóhelyettese arról szólt, hogy az ilyek akcióknak komoly szerepe van az emberek gondolkodásmódjának formálásában. A kezdeményezés hozadékaként említette továbbá, hogy egy megtisztított terület kevésbé vonzza a későbbi szemétlerakókat. A DINPI a következő egy hónapban több olyan szemétszedő akciót, túrát is szervez, amelyeken természetvédelmi őreik segítik az önkénteseket – fűzte hozzá.

A XI. kerületi Balatoni úton található benzinkút melletti erdős területről a sajtótájékoztató hétfő kora délelőtti kezdetéig több mint 50 zsák hulladékot gyűjtöttek össze az akció önkéntesei.

Borítókép: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter sajtótájékoztatót tart a Tavaszi nagytakarítás – Takarítsuk ki együtt a természetet akció nyitóeseményén a dél-budai Kamaraerdőben 2022. március 21-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás