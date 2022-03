A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a felújított Platán Idősek Otthonának átadó ünnepségén arról számolt be, hogy az elmúlt tizenkét évben a kormányzati döntések szívében a család állt, amely azonban csakis a nagyszülőkkel lehet teljes.

Aláhúzta, hogy az idősek védelmére a koronavírus-járvány alatt is kiemelt figyelmet fordítottak, ahogy azt is egyértelműnek tartották, hogy a tavalyi gazdasági rekordév eredményeiből nekik is részesülniük kell.

Ennek megfelelően visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, valamint biztosítják a nyugdíjprémiumot és a nyugdíjkiegészítést is.

Hozzátette: a kormány teljesítette a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzésére vonatkozó ígéretét, ez az elmúlt években 10 százalékkal nőtt.

Az 1991 óta működő, 43 férőhelyes bentlakásos intézmény mintegy 122 millió forintos energetikai korszerűsítésére a fenntartó 105 millió forint állami támogatást nyert el.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a megújuló energiaforrások használatával a beruházó felelősségteljes gondolkodásról tett tanúbizonyságát, hiszen az energiaellátás biztonsága napjainkban kiemelt kérdés.

Mi nem állunk be abba a kórusba, amely a fűtés lecsavarásáról, a sötétben történő olvasásról vagy a kevesebb mosakodásról szól, hanem azt gondoljuk, hogy igenis meg kell teremteni józan észre épülő, racionális megoldásokkal Magyarország energiaellátásának biztonságát

– fogalmazott.

A miniszter végezetül arról beszélt, hogy bár az elmúlt tíz-tizenkét évben egymást érték a válságok, a biztonságnak talán soha nem volt még akkora jelentősége az életünkben, mint most, az ukrajnai háború kitörésével.

Ezzel kapcsolatban pedig a kormány kötelességének nevezte, hogy megelőzze Magyarország belesodródását a háborúba, illetve azt, hogy hazánk lakosságának kelljen megfizetnie a konfliktus árát.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a felújított tiszafüredi Platán Idősek Otthonának átadó ünnepségén. Fotó: MTI/Balogh Zoltán