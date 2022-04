Győzelem 2 órája

Nagyot erősödött Budapesten is a Fidesz

Fontos győzelmet aratott a Fidesz Budapesten,a 14. számú körzetben. Dunai Mónikának 2014 és 2018-as választókerületi sikere után meg tudta tartani egyéni mandátumát 2022-ben is. Mindezt pedig úgy, hogy most kapta a legtöbb szavazatot. Ez a győzelem volt a leglátványosabb példája a kormánypártok budapesti erősödésének, amely más körzetekben is meglátszott: korábban biztos baloldali körzetekben lett nagyon szoros az eredmény.

Dunai Mónika a szavazatok 44,66 százalékával (25 114 szavazattal) legyőzte Szilágyi Györgyöt, a baloldali összefogás jobbikos jelöltjét, aki a voksok 43,98 százalékát (24 733 szavazatot) szerezte meg a budapesti 14-es választókerületben - emlékeztet az Origo. A választókerületben 1994-ben, majd pedig 2002-ben és 2006-ban is az MSZP diadalmaskodott. A Fidesz fölénye 2010 óta tart, mivel azóta mind a parlamenti, mind az önkormányzati választásokat megnyerték ebben a választókerületben. Dunai Mónika 2014-ben győzött először a választókerületben a szavaztok 43,01 százalékával. 2018-ban pedig a szavazatok 41,17 százalékával védte meg mandátumát. Jól mutatja Dunai mostani győzelmének a jelentőségét, hogy mind 2014-ben, mind 2018-ban kisebb szavazataránnyal nyert, mint 2022-ben. Dunai most szerezte a legtöbb szavazatot (25 114) is az eddigi három olyan voksolás közül, amikor elindult. Emlékezetes, Gyurcsányék korábban magabiztosan állították, hogy Budapesten minden egyéni választókerületet meg fognak nyerni, ez lett volna a minimum feltétele országos győzelmüknek is. Dunai Mónika győzelme után biztossá vált, hogy ez nem válik valóra, baloldali összefogás antiszemita jelöltje, a jobbikos Szilágyi György pedig 12 év után inthet búcsút a parlamenti munkának. Dunai Mónika a HírTV-nek arról beszélt, hogy Budapest legmenőbb kerülete lesz a tizenhetedik. Nagyon fontos, hogy az emberekkel beszélgessünk, hogy hallgassuk meg a kis közösségeknek - a családoknak - és a nagy közösségeknek - a civil szervezeteknek és az egyházaknak - a véleményét

- említette Dunai Mónika a siker egyik okát. Dunai sikere abból a szempontból is nagyon fontos volt, hogy egy antiszemita jelöltet győzött le. A választás előtt látott napvilágot, hogy a The Jewish Voice újabb antiszemita jobbikos politikus botrányát derítette ki. A lap arról írt, hogy az ellenzéki párt prominens politikusa, Szilágyi György beszédet mondott a neonáci Árja Testvériség védelmében. Az amerikai neonáci börtöntöltelékekből álló Árja Testvériség (Aryan Army) nevű, számos bűncselekménnyel és gyilkossággal meggyanúsított bűnszervezet. A The Jewish Voice honlapjára feltöltött videó tanúsága szerint

Szilágyi György azzal védte a skinhead frizurát és horogkeresztes tetoválást viselő bűnözők által vezetett csoportot, hogy az Aryan Army, azt ha mindenki tudná, soha nem volt náci jelkép, ez az amerikai börtönökben a fehéreknek a csoportosulása, ami ugyanúgy megvan a feketéknek is, ez egy érdekvédelmi szervezet. A jobbikos politikust Bohár Dániel próbálta volna az ügyről kérdezni, nem sok sikerrel. Szilágyi ugyanis végig hárított, „További jó munkát kíván" a riporternek, majd arra szólítja fel Bohárt, hogy kérjen bocsánatot Jakab Pétertől. Az nem derül ki, hogy miért. Borítókép: Dunai Mónika, a kerület fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a XVII. kerületi felújított, szilárd burkolatú Ady Endre utca avatásán 2022. március 8-án. Mellette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

