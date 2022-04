Magyarország energiaellátása biztonságban van – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter Brüsszelből, a NATO külügyminiszterei tanácsülésének második napján jelentkezett. A miniszter kiemelte, hogy a szomszédban, Ukrajnában zajló háború kihívás elé állította az egész kontinenst, Magyarországot is.

Leszögezte, hogy Magyarországnak kötelezettsége a magyar emberek biztonságának garantálása, s ebbe beletartozik az energiaellátás biztonsága is. A magyar kormány mindent megtesz, hogy a Magyarországra irányuló energiahordozók (kőolaj, földgáz) szállítása akadálytalan legyen, s ezért nem támogatnak olyan szankciókat, amelyek ezt akadályozzák – közölte.

Szijjártó Péter kiemelte a nukleáris energia fontosságát is. Mint mondta: a paksi atomerőmű a magyarországi villamosenergia-termelés 49,6 százalékát biztosítja és a magyarországi villamosenergia-felhasználás több mint egyharmadát adja.

Felhívta a figyelmet: ahhoz, hogy az atomerőmű működni tudjon, nukleáris fűtőanyagra van szükség. Ezt korábban Oroszországból, Ukrajnán keresztül, vasúton szállították. Most a háború miatt ez ellehetetlenült, ezért alternatív szállítási módot kellett találni.

Most minden érintett hatóság engedélyével, légi úton Fehéroroszország–Lengyelország–Szlovákia útvonalon érkezett Pápára az első szállítmány szerdán délelőtt – közölte.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy most is tárgyalnak uniós szinten egy Oroszországot érintő újabb szankciós csomagról. A magyar kormány számára viszont „vörös vonal”, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó minden tevékenységnek mentességet kell élveznie a szankciók alól – szögezte le Szijjártó Péter.

Felhívta a figyelmet továbbá, hogy manapság látszik a saját energiaellátási képesség jelentősége, amelyet Magyarország számára a paksi atomerőmű jelent, s így – mint fogalmazott – „kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a világpiaci fejleményeknek”.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Rosta Tibor