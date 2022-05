Az ellenzéki, magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség Novák Katalin vizitjének apropóján azt követelte a kormánykoalíció két nagyobbik pártjától: zárják ki az együttműködésből a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ). A bukaresti sajtóban eközben egyre gyakrabban jelennek meg olyan írások, amelyek az RMDSZ-t azért tekintik „nemzetbiztonsági veszélynek”, mert szoros kapcsolatot tart fenn az „oroszbarát” magyar kormánnyal. Bár egyes román hírportálok néhány nappal ezelőtt arról számoltak be, hogy a kormánykoalí­ción belül egyre erősebbek azok a hangok, amelyek a Magyarország irányából érkező „revizionista megnyilvánulások” miatt az RMDSZ kizárását sürgetik a hatalmi pozícióból, a legutóbbi koalíciós egyeztetésen szóba sem került ez a kérdés. Nem volt a terítéken egyetlen olyan „magyar ügy” sem, amely az utóbbi napokban nagy sajtóvisszhangot kapott.

Értesülések szerint egyes szociáldemokrata, valamint nemzeti liberális politikusok szívesen látnák a kormányon kívül az RMDSZ-t, a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok vezetői részéről viszont nincs szándék a koalíció összetételének módosítására.

A gerjesztett magyarellenes hullám miatt ugyanakkor nem lesz egyszerű dolga az RMDSZ-nek, amikor az évek óta késlekedő kisebbségi törvény kerül napirendre. A tervek szerint a kormányprogramban is szereplő jogszabály tervezetét a parlament őszi ülésszakában nyújtanák be. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője korábban azt nyilatkozta, hogy ebben a témában még a nyári szünet előtt terveznek egyeztetni román koalíciós partnereikkel, de az Erdélyi Magyar Szövetséggel is.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese a kolozsvári püspöki hivatalban tartott találkozójukon 2022. május 20-án / MTI / Bruzák Noémi