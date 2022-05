Nem tudni, mire alapozza a főpolgármester a közműholding eredményes költségcsökkentését – Wintermantel Zsolt a Magyar Nemzetnek nyilatkozott.

– Összességében szimbolikusnak és dicséretesnek tartom a főpolgármester azon törekvését, hogy saját cégeinek apparátusán spóroljon. Egyelőre azonban nem világos, hogy mire alapozva tette a húszszázalékos költségcsökkentésről szóló kijelentését, az új gigaholding sikerességét semmi sem bizonyítja – mondta lapunk megkeresésére Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, reagálva Karácsony Gergely főpolgármester korábbi kijelentésére, miszerint a budapesti közműholding, amely hat fővárosi közműcég összevonásából jött létre, sikeres projekt, és már húsz százalékkal csökkentette működési költségeit.

– További problémának látom azt, hogy a minimális megtakarítás érdekében milyen áldozatot kellett meghozniuk a budapesti lakosoknak, naponta szembesülünk az egyre piszkosabb közterületekkel, a csaknem háromezer leszerelt köztéri szemetes hiányával, amely most, a turistaszezon kezdetén különösen hiányzik Budapestről

– tette hozzá Wintermantel Zsolt.

A lapunknak pár héttel ezelőtt nyilatkozó Bagdy Gábor korábbi főpolgármester-helyettes is felhívta a figyelmet a közműholding furcsa működésére. Mint mondta, a Mártha Imre vezette cég ötmilliárdos veszteséggel számol. Hozzátette: a közműholdingot ugyan átszervezték, ugyanakkor a régi és az új cég is működik, rengeteg felesleges kiadással. Elmondta azt is, hogy miután a főváros mostani pénzügyi helyzete rendkívül súlyos, vélhetően nem tud elég pénzt adni, többek között a közműholding fenntartására.

Egyébként a fővárosi közműholding vezérigazgatójáról a közelmúltban kiderült, hogy hihetetlen luxusban élt. Mint arról korábban írtunk, a Gyurcsány-korszak egyik háttéremberének számító Mártha Imrének a közösségi oldalán közzétett posztokból az derül ki, hogy többek között a Costa del Solon, a világ milliárdosai­nak egyik kedvenc partvidékén jachtozott. A fotókon jól látható, hogy a karján majdnem kétmillió forintot érő Breitling órát visel.

Olyan eset is volt, hogy a Gyurcsány-fiókának nevezett cégvezér egy marokkói luxusszállodából jelentkezett be, ahol egyetlen éjszaka 1,6 millió forintba kerül.

De az autókban is a luxust kedveli: szabadidejében egy százmillió forintot érő Bentley-vel jár, és egy több mint kétezer négyzetméteres, minimum kétmilliárd forintot érő, úszómedencés svábhegyi villában él, amit a Prisztás családtól vásárolt meg. Korábbi sajtóhírek kiemelik azt is, hogy a közműcég dolgozóit nagyon bosszantja az, amit a luxuséletet élő vezérük megenged magának. Ugyanakkor Karácsony Gergely eddig még nem reagált semmit a Mártha Imréről szóló hírekre. Idén januárban kezdett a NAV vizsgálódni a cégvezérnél, közérdekű bejelentés alapján, miután a sajtóban több hír is megjelent Mártha Imre vagyonával és luxuskiadásaival kapcsolatban. Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc úgy írt róla közösségi oldalán idén januárban:

Mártha Imre gazdag ember. Nagyon. Én több Mártha Imrét szeretnék.

A NAV-vizsgálat pár nappal ezelőtt zárult le, amiről a PestiSrácok.hu azt írta, hogy a portálukhoz eljutott tájékoztatóból nem sok minden derül ki, ami azért sem meglepő, mivel a NAV-ot a hivatali eljárása során tudomására jutott minden irat, adat, tény, körülmény, információ tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Borítókép: Karácsony Gergely / Magyar Nemzet / Mirkó István