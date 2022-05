Vesztegetési pénzek

A parkolási botrány melletti másik ügy a BKV informatikai rendszerével kapcsolatos. A SYS IT 2019 nyarán nyert el egy jelentős közbeszerzést, amely alapján két éven át milliárdokért működtethették a BKV informatikai rendszereit. Fuzik – aki amolyan intézői szerepkört töltött be, rá bízták a vesztegetési pénzek átadását is – a gyanúsítotti vallomásában azt is elmondta, hogy ebben az ügyben bukkant fel Baja Ferenc és Molnár Zsolt MSZP-s parlamenti képviselő, akik a pályázat beadása előtt keresték fel a SYS IT-t azzal, hogy „nem támadják meg a szerződést”, ha fizetnek nekik.

Molnár 40 millió forintot kérhetett, Baja pedig 30-at, és a megállapodás szerint a „díj” két évre szólt. Utóbbi az első részletet 2019-ben, a Lánchíd 19 Hotel előtti parkban vehette át, Molnár Zsolt pedig a Budapest, V. kerületi Olimpiai parkban tehette el a 40 millió forint kenőpénzt tartalmazó táskát.

Mind a négy MSZP-s politikus tagadta a bűncselekmények elkövetését. Molnár Zsolt, valamint Horváth Csaba a gyanúsítások ellenére felkerült a baloldali összefogás közös listájára, előbbi parlamenti mandátumhoz is jutott. A folyamatban lévő eljárás miatt azonban a legfőbb ügyész hamarosan kérheti a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója tudott arról, hogy Baja Ferenc volt MSZP-s miniszter Karácsony Gergely főpolgármesterre hivatkozva kért 30 millió forintot Fuzik Zsolttól. A már idézett tanúvallomásban Baja Ferenc neve Karácsony Gergely informatikai főtanácsadójaként szerepelt, és ebben a minőségében kaphatott több tíz millió forintot. Karácsony Gergely a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére még márciusban elismerte, hogy többször egyeztetett informatikai kérdésekben Baja Ferenccel.

– Beszélgettem vele néhány alkalommal, nevezhetjük ezeket tanácsoknak is – mondta. A főpolgármester a több szocialista politikust is érintő botránysorozatot egyébként kampányfogásnak nevezte. Mint mondta, a nyomozó hatóságokra bízza, hogy a tanúvallomásnak mi a valóságalapja.

Kamucéggel szerződtek volna

A vesztegetési botrányokhoz képest talán kisebb horderejű, de a baloldal városvezetési módszereit jól jellemzi a buszbérlési ügy. A BKV több mint háromszázmillió forintért egy olyan sebtiben létrehozott, offshore-hátterű álcégtől bérelt volna buszokat, amelynek nem is voltak ilyen járművei, és más cég referenciáját mutatta be a pályázaton. A CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. 2020. május 11-én alakult, vagyis a céget mindössze hét nappal az ajánlattételi idő lejárta előtt jegyezték be. A papíron egyetlen alkalmazottal működő cégnek buszai sem voltak, s a járműveket éppen attól a vállalattól tervezték tovább-bérlésre beszerezni, amelyiket megelőzték a tenderen.

A hibáktól hemzsegő pályázatban egy nem létező busz alvázszámát is megadták, ráadásul egy svájci vállalat számára kiállított ajánlást igyekeztek bemutatni a sajátjukként. A CR-Facilities többségi tulajdonosát – egy ciprusi székhelyű offshore cég birtokolja –, amelynek a tisztségviselői között Leisztinger Tamás emberei is megtalálhatók. A baloldali kötődésű nagyvállalkozó korábban Tüttő Kata (MSZP) főpolgármester-helyettes élettársa volt.

Miután a BKV megkötötte a szerződést a kamucéggel, még a baloldali sajtó is felfigyelt az ügyre, a Karácsony-féle városvezetés pedig végül felbontotta a kontraktust a rájuk nehezedő nyomás miatt. A pályázattal kapcsolatos lehetséges visszaélések kapcsán a Közbeszerzési Hatóság indított vizsgálatot, amelynek lezárultával többféle bűncselekmény gyanúja is felmerült. Az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda folytat nyomozást.

Borítókép: Karácsony Gergely / Magyar Nemzet / Havran Zoltán