Szijjártó Péter szerint

a globális minimumadó újra munkahelyeket sodorna veszélybe világszerte, ráadásul a termelő vállalatok adóterheinek növekedése újabb áremelkedéseket okozna, újabb lökést adva az inflációnak.

Arról, hogy Európába már a jövő évtől be akarnák vezetni a globális minimumadót, míg a világ többi részén nincsenek ilyen tervek, úgy vélekedett:

egy ilyen döntés az európai vállalatoknak versenyhátrányt jelentene.

Szijjártó Péter jelezte, hogy külügyminiszteri és pénzügyminiszteri szinten is korrekt egyeztetés zajlott a globális minimumadót pártoló Egyesült Államok tárcavezetőivel, de világossá tette, hogy a magyar kormány nem tudja támogatni az adó bevezetését.

Hozzátette: az amerikai republikánusok és a magyar kormány között egyetértés van abban, hogy minél kisebbek a munkát terhelő adók, annál nagyobb növekedési lehetőségek vannak a gazdaság előtt.

Elmondta azt is, hogy az ukrajnai háború nyomán gazdasági válság is kezd kirajzolódni.

Az elmúlt száz nap háborúja nyomán nemcsak európai, hanem globális gazdasági válság is kezd kirajzolódni

- közölte, és a magyarok számára rossz hírnek nevezte, hogy több mint száz napja zajlik a háború a szomszédban, mert az állandó biztonsági - fizikai, gazdasági és energiaellátási - fenyegetést jelent.

Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy minél előbb béke legyen a szomszédban, a béke iránt tett erőfeszítések azonban mindeddig eredménytelenek maradtak - jelentette ki.

A tárcavezető hangsúlyozta:

Magyarország a kezdetektől világos álláspontot foglalt el, már a kezdetekben elítélte az Ukrajnával szemben megindult katonai agressziót, világossá tette, hogy kiáll Ukrajna mellett, és minden idők legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtja végre az ország.

A magyar kormány mindvégig következetesen képviselte azt az álláspontot is, hogy a legfontosabb Magyarország biztonságának garantálása, az, hogy az ország nem sodródik bele a háborúba, és kimarad abból - emelte ki Szijjártó Péter.

Azt mondta: Magyarország a NATO tagjaként azt az álláspontot képviseli, hogy nem szabad létrejönnie egy közvetlen NATO-Oroszország konfliktusnak, mert annak "tragikus hatása" lenne.

Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy a NATO néhány nap múlva kezdődő madridi csúcstalálkozóján is a józan ész kerekedik felül, és semmilyen olyan döntést nem születik, amelyik a konfliktust eszkalálná.

A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte: Magyarország földgázellátása, és összességében az ország energiaellátása teljesen biztos alapokon áll. A földgáz és a kőolaj is minden nap szerződés szerint, menetrend szerint, zavartalanul és mindenfajta fennakadás nélkül érkezett - ismertette. Tájékoztatása szerint Magyarországnak hosszú távú, tizenöt éves gázvásárlási szerződése van a Gazprommal.

Közölte: amikor felmerültek olyan hírek, hogy egyes országokba a Gazprom leállítja a szállítást, telefonon beszélt a társaság vezérigazgatójával, valamint Oroszország energiaellátásért is felelős miniszterelnök-helyettesével, akik egyaránt biztosították arról, Magyarország felé teljesíteni fogják szerződéses kötelezettségeiket.

Sok más nyugat-európai vállalathoz hasonlóan az MVM is olyan módon fizet a földgázért, amit a szállító előír - tette hozzá.

Szijjártó Péter jelezte:

az energiaellátás is válságba került a háború miatt, ami egyrészt fizikai kockázatot jelent, másrészt komoly inflációs hatása is van. A háborús infláció "elképesztő veszélyeket rejt magában" a gazdaságra nézve, ezért is érdekünk, hogy béke legyen

- fogalmazott.

Megjegyezte: a háborús infláció miatt mindenkinek nőnek a terhei. A termelő vállalatoknak komoly energiaigénye van a működéshez, az energiaárak emelkedése miatt pedig egyre nagyobb költségekkel kell szembenézni.

Ha még egy globális minimumadót is kivetünk rájuk, akkor jelentős részüknek működése ellehetetlenül, és megint munkahelyek tíz- és százezrei kerülnek veszélybe, hasonlóan ahhoz, mint a világjárvány alatt másfél-két éve - mondta Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter /MTI/Balogh Zoltán