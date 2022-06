Már csak a hónap végéig érvényesek azok az okmányok, amelyek bár korábban lejártak, de a veszélyhelyzet miatt meghosszabbították az érvényességüket, ezért érdemes minél előbb ellenőrizni az utazáshoz, személyazonosításhoz szükséges igazolványokat - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdai közleményében.

Június 30-áig érvényesek a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt, magyar hatóság által kiállított, személyazonosításra alkalmas okmányok (ilyen a személyi igazolvány, az útlevél és a vezetői engedély). Ugyancsak e hónap végéig használhatók a magyar hatóság által kiállított egyéb hivatalos okmányok közül a 2020. március 11. és július 3., valamint a 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejártak - jelezték.

A tartózkodási, letelepedési és bevándorlási engedélyek kivételt jelentenek: csak a 2020. november 4. és 2022. február 28. között lejárt okmányok érvényessége hosszabbodott meg június 30-áig - tették hozzá.

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanév első és második féléves felsőoktatási, illetve a 2019/2020-as és 2020/2021-es köznevelési, valamint a 2021/2022-es tanév első féléves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokat június 30-áig érvényes okmányként fogadják el. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a diákigazolványt helyettesítő igazolásokra, amelyeket a tanintézmények elektronikus formában küldtek el a diákoknak, és azokat kinyomtatva használták eddig a tanulók - közölték.

Azokat az igazolásokat, amelyek a rajtuk feltüntetett érvényességi idő szerint 2020. március 11. és július 3., vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejártak szintén június 30-áig kell érvényesnek tekinteni - fűzték hozzá.

A 2021/2022-es tanév második féléves felsőoktatási matricával ellátott diákigazolványok a normál szabályok szerint, február 1-től október 31-éig érvényesek, a 2021/2022-es tanév köznevelési matricájával ellátott igazolványokat pedig 2021. szeptember 1-től 2022. október 31-éig fogadják el - részletezték.

Érvényesítő matrica nélkül is érvényes azok diákigazolványa, akik 2003. augusztus 31. után születtek. Június 30. után a 2005. szeptember 1-je előtt születettek már csak az aktuális tanévre vagy félévre szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolvánnyal jogosultak utazási kedvezményre - fűzték hozzá.

Kitértek arra is, hogy a járvány elleni védekezésben résztvevő egészségügyi, szociális és rendvédelmi dolgozók a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól, azaz június 15-étől már kizárólag csak érvényes jeggyel vagy bérlettel használhatják a BKK járatait.

Fontosnak nevezték azt is, hogy a bérletigazolványok érvényességét nem hosszabbították meg, továbbá az álláskereső bérlet kiváltásához és a kisgyerekes bérletigazolvány érvényesítéséhez szükséges igazolásokra sem vonatkozik a hosszabbítás. A nyugdíjas bérletigazolványok döntő többségét pedig március 31-éig kellett érvényesíteni - áll a közleményben.