Az orosz–ukrán háború következtében Európa-szerte akadozni kezdett az élelmiszer- és az energiaellátás. Mindez persze nem véletlen, jól mutatják a helyzetet a számok. Az EU 27 tagállamának átlagos energiaimport-függősége 57,5 százalék, vagyis az unió a felhasznált energia több mint felét nem maga állítja elő. Az egyik legnagyobb üzleti partner pedig ez ügyben Oroszország. Eközben Ukrajna az EU negyedik legnagyobb külső élelmiszer-beszállítója, s ez az állam garantálja az unió gabona- és növényi olajimportjának mintegy negyedét, ezen belül a kukoricának csaknem a felét. Az energiahiány oka ugyanakkor nem csupán a két ország hadban állása: az ellátási gondok kialakulásában bizony szerepet játszottak az Európai Unió és az USA Oroszországgal szemben bevezetett korlátozó intézkedési is.

Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, az EU-ban arról beszéltek, hogy az orosz energia megvásárlása hozzájárul az ukrajnai háború finanszírozásához. Mivel azonban nemigen áll rendelkezésre kellő mennyiségű alternatív forrás, az EU egyes vezetői jobb megoldás híján életmódváltozást sürgetve elkezdték agitálni a lakosságot. Az elmúlt hetekben csak úgy sorjáztak az abszurdnál abszurdabb ötletek.

Alacsonyabb szobahőmérséklet

– Az európaiak azzal segíthetnek a Vlagyimir Putyin elleni harcban, ha lejjebb kapcsolják a fűtést az otthonukban – jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke, az európai zöldmegállapodásért felelős biztos márciusban Brüsszelben. Egy másik, áprilisban közzétett brüsszeli ötlet szerint legfeljebb 18 Celsius-fokig lehetne felfűteni az épületek belső tereit az Európai Unióban.

Az olasz Metropolitan Magazine április közepén pedig arról írt, hogy a gázszámla csökkentése érdekében búcsút kell mondani a mindennapi „rossz” szokásoknak, mint a 19 Celsius-foknál melegebb otthoni hőmérsékletnek vagy a túl sok meleg víz használatának.

Mellőzni a klímát

Maya Graf, a svájci zöld párt politikusa máskor úgy nyilatkozott: „Nem messze tőlünk asszonyok és gyermekek halnak meg. Ennek fényében lehet azt követelni, vagy arról vitát folytatni, hogy mi is részt veszünk a háborúban oly módon, hogy télen egy-két fokkal alacsonyabbra tekerjük a fűtést, vagy be sem kapcsoljuk a klímaberendezést.” Ezt a tanácstag azzal indokolta, hogy az orosz gáz használatával egyúttal a háborút is finanszírozzák.

Főzni gáz nélkül

Ezenkívül az Informazione Ambiente nevű olasz környezetvédelmi oldalon jelent meg május közepén egy tájékoztató cikk arról, milyen trükkökkel lehet energiát spórolni a főzésnél. A szerző szerint az egyik ilyen megoldás az égő nélküli főzés, ami azt jelenti, hogy a forrásban lévő víz hője lehetővé teszi a főzés folytatását akkor is, ha már a tűzhely ki van kapcsolva.

Ne autózzunk!

Az Európai Unió április közepén arra kérte polgárait, hogy az orosz energiahordozóktól való függés csökkentéséért kevesebbet használják autóikat, vezessenek lassabban és kapcsolják ki a légkondicionálást, továbbá legalább heti három napot dolgozzanak otthonról, írta április közepén a BBC.

Ennek érdekében és mintegy útmutatásként kilencpontos cselekvési tervet is kidolgoztak, ami többek között arra ösztönzi az állampolgárokat, hogy autózás helyett használják a tömegközlekedési eszközöket és a hét túlnyomó részében dolgozzanak inkább otthonról. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója szerint ezek a javaslatok csekély változtatást igényelnek, elenyésző kellemetlenséggel járnak csupán, viszont segíthetnek véget vetni az ukránok szenvedéseinek.

Kevesebb zuhanyzás

Még érdekesebb ötlettel állt elő Klaus Müller. Németország hálózatos iparágak működését szabályozó hatóságának vezetője az energiatakarékosság kapcsán arról beszélt, hogy szükségtelen mindennap zuhanyozni. Nem sokkal a német vezető kijelentése után a német Bild magazin a következő címmel közölt cikket: Zuhanyozz kevesebbet, csökkentsd az energiaköltségeket. Klaus Müller továbbá felszólította a lakosságot áprilisban: „Már ma takarékoskodjanak a gázzal, és ne terheljék a tárolók töltöttségi szintjét.”

Franciaországban is hasonló a helyzet, ott már március végén üzentek a lakosságnak, hogy kezdjenek el spórolni a gázzal és az árammal. A francia Energiaszabályozási Bizottság elnöke, Jean-François Carenco kijelentette, hogy egész Franciaországnak sürgősen vissza kell fognia a földgáz és az elektromos áram felhasználását, különben jövő télen sötétbe borul az ország.

Többet kell dolgozni, keresni

Rachel MacIean, a brit Közlekedésügyi minisztérium államtitkára a SkyNews-csatornának nyilatkozva a lakhatási költségek megemelkedésével kapcsolatban arról beszélt, a probléma megoldása az lehet, hogy az emberek többet dolgoznak, vagy inkább egy jobban fizető állásra váltanak.

A V4NA számolt be arról, hogy a brüsszeli bürokraták áprilisban kezdtek kidolgozni egy olyan tervezetet, amely szerint az Oroszország elleni szankciókat kiterjesztenék az energiaszektorra is.

Ha az Európai Unió ezt meglépné, a közeljövőben megbénulhat a gyógyszeripar, de a vegyipar, az acélipar, az autóipar, a papíripar és az élelmiszeripar is teljesen leállhat.

Az iparágak segélykiáltásaira a brüsszeli bürokraták csupán egyetlen megoldást javasoltak: mindenki fogyasszon kevesebb gázt, így büntesse Oroszországot.