Kedves Kollégák! Üdvözlöm a régóta várt döntést Lengyelország helyreállítási tervének jóváhagyásáról– kezdte hivatalos közösségi oldalán megosztott videójában beszédét Hidvéghi Balázs az Európai Parlament képviselője.

Ez megerősíti, hogy az összes eddigi vád nem volt más, mint a lengyel jobboldali, konzervatív kormány elleni politikai hisztéria. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a Parlament baloldali képviselői továbbra is megkérdőjelezik a határozat helyességét és folytatják ideológiai támadásaikat. Legfőbb ideje, hogy az európai baloldal felismerje, amikor a szomszédunkban egy szörnyű háborúval nézünk szembe, akkor nincs helye kicsinyes ideológiai vitáknak.

Az ukrajnai háború alapjaiban rázott meg minket, és teljesen új biztonsági és politikai helyzetet teremtett. Emelett Európa példátlan gazdasági, élelmiszer-, energia- és menekültválsággal néz szembe.–tette hozzá Hidvéghi Balázs.Kiemelte: Ezért ezeket a kérdéseket nagy egységgel és rendíthetetlen erővel kell kezelnünk. Teljesen felelőtlen – mondhatom, valóságos öngyilkosság – a jelenlegi helyzetben a tagállamokat egymás ellen uszítani. Kölcsönös bizalomra és tiszteletre van szükségünk, nem pedig meggondolatlan kirohanásokra a szuverenitásunkat, meggyőződésünket és nemzeti érdekeinket védő vezetők és kormányok ellen.Hozzátette:Végül pedig lengyelül szeretném kifejezni Lengyelország iránti tiszteletemet. Lengyelország egy erős és egészséges demokrácia. Ezért minden neki járó uniós forrást haladéktalanul meg kell kapnia. Köszönöm szépen!

A képviselő a fenti videóhoz az alábbi leírást is csatolta:Brüsszel eddig is csak hazug indokok alapján tartotta vissza a forrásokat Lengyelországtól és Magyarországtól. Az Európai Parlament baloldali többsége most mégis folytatja a teljesen megalapozatlan vádaskodásait arról, hogy ebben a két országban sérül a demokrácia! Ennek véget kell vetni, mert a világ egy sor, sokkal súlyosabb és ténylegesen létező problémával néz szembe! Gesztusként a lengyel képviselők felé, a felszólalásom utolsó két mondatát ezúttal lengyelül mondtam el – írta hivatalos közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Hidvéghi Balázs.

A jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv uniós bizottsági jóváhagyásával kapcsolatos plenáris vitáról a tegnapi nap folyamán a képviselő már elmondta: a lengyel tervet több hónapos késlekedés után végül elfogadta az uniós testület, így Lengyelország hozzájut azokhoz a forrásokhoz, amelyek megilletik.