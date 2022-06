A Fidesz és KDNP a jövő héten törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy a baloldali frakciók támogatása 3 milliárddal, a kormánypártiaké pedig 2 milliárd forinttal csökkenjen ebben a ciklusban, valamint alaptörvénymódosítást is indítványoz, hogy az európai parlamenti és az önkormányzati választásokat a jövőben egy időben tartsák meg - közölte egy keddi háttérbeszélgetésen Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető.

Kocsis Máté a frakciók támogatásának csökkentését azzal indokolta: a "hat frakciós trükközéssel" a baloldali pártok sokkal többe kerülnének a következő ciklusban, mint az előzőben, holott veszítettek 800 ezer szavazót és 10 képviselőt. Ennek ellenére 3 milliárd forinttal többet akarnak kapni, ami "nagyon nincs rendjén", nem tükrözi a választói akaratot, nem fair és nem is támogatható sem költségvetési, sem politikai értelemben - hangsúlyozta.

Kifejtette: az előző négy évben egy kormánypárti képviselő után havi 2,2 millió forintos, egy ellenzéki képviselő után pedig 3,1 millió forintos támogatást kaptak a frakciók, míg a jelenlegi ciklusban egy kormánypárti képviselő 2,6 millió forintba, egy baloldali pedig 4,5 millió forintba kerülne.

Úgy értékelt: ezzel keletkezik havonta képviselőnként másfél millió forint olyan többlete a baloldalnak, amire nem jogosult, hiszen még annyi képviselője sincs, mint az előző ciklusban. Jelezte: ha ehhez a kérdéshez nem nyúlnának hozzá és minden marad a régiben, akkor összesen hatmilliárd forinttal többe kerülnének a frakciók négy év alatt, mint az azt megelőző ciklusban.

A kormánypártok ezen szeretnének változtatni, ezért azt javasolják, hogy ebből a hat milliárd forintból a baloldal "adjon le" hármat, a Fidesz-KDNP pedig kettőt. A változások jövő januártól lépnének életbe. Megjegyezte: a baloldaliak még így is "felül lesznek finanszírozva", és többe fognak kerülni, mint a kormánypárti képviselők.

A Fidesz frakcióvezetője jövő kedden nyújtja be a Háznak javaslatát, amely szerint az országgyűlési törvény mellett a házszabály is módosulna. Változtatnának a frakciókból való kilépés és belépés szabályain, valamint a beszédjoggal kapcsolatban is módosításokat javasolnak, így többek között az időkeretes viták hossza is csökkenhet.

Megfontolandó, hogy mostantól egy időben tartsuk az európai parlamenti és az önkormányzati választást – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy keddi háttérbeszélgetésen - írja a Mandiner.

A politikus szerint válságos időkben az államnak, a politikának magán kell kezdenie a spórolást. Ennek jegyében változni fognak a frakciófinanszírozási szabályok is, de gondolkodnak azon is, hogy a 2024-től egy időben legyen az európai parlamenti és az önkormányzati választás. Utóbbi húzással legalább 9 milliárd forintot spórolna az állam, hiszen egy választás megszervezése körülbelül ennyibe kerül.

Bár a részletszabályok csupán a következő héten jelennek meg, Kocsis annyit azért elárult, hogy a már megválasztott önkormányzati képviselők, polgármesterek mandátuma – az önkormányzati választás 2024 tavaszára történő előrehozatalától függetlenül – 2024 őszéig szólna, tehát közjogi értelemben nem rövidülne le az ötéves ciklus, a megválasztott önkormányzati tisztségviselők mandátuma.

Az európai parlamenti választásokat az Európai Unió tagállamaiban egy időben, ötévente tartják, tavasszal. Ehhez képest a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását az Alaptörvény 35. cikke értelemében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év október hónapjában kell megtartani. Ez azt jelenti, hogy mivel az európai parlamenti választás szabályai nem fognak módosulni, az Alaptörvény vonatkozó szakaszát kell majd módosítania az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a két választást egyszerre meg tudják tartani.