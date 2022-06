Paolo Gentiloni, az Európai Bizottság gazdaságpolitikáért felelős tagja felszólalására reagálva azt írták:

Brüsszel kétszeresére emelné a magyar vállalkozók adóját, miközben a multinacionális technológiai cégek, mint például a Facebook vagy a Google, az uniós tagországokban nem fognak adót fizetni. Ezt jelenti a globális minimumadó

- fogalmaztak, kiemelve, hogy Magyarországnak a magyar vállalkozások érdeke az első, ezért ebben a formában nem támogatják a brüsszeli adóemelést.

A globális minimumadó brüsszeli erőltetése ráadásul azért is abszurd, mert jelenlegi formájában nemcsak a magyar, hanem az egész európai gazdaságra is káros lenne. Erre világított rá az Európai Parlamentben Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki felszólalásában elmondta: "Ne legyünk önmagunk ellenségei, háború dúl, most a kármentéssel kellene elsősorban foglalkozni újabb terhek kirovása helyett"- hívta fel a figyelmet.

Hozzátette: a globális minimumadó kétpilléres csomag, amelynek első részével, a nagy technikai óriásvállalatok megadóztatásával kapcsolatban nem történt előrehaladás, pedig a két pillért egyszerre kellene "tető alá hozni". Mint mondta, a nemzetközi partnerek sem Ázsiában sem Amerikában nem hajtották végre azt, amit Európa már be szeretne vezetni, így az európai cégek versenyhátrányba kerülnének.

A globális minimumadó lényege, hogy a különböző országok egységesen 15 százalékos társasági adót vessenek ki a multinacionális vállalatokra, és 2023-ban léptetnék életbe. Mivel hazánkban jelenleg 9 százalékos a társasági adó mértéke, így a globális adó súlyos pluszterhet jelentene az itt működő cégek számára.

A globális minimumadó bevezetésével hazánk elveszítené az adóelőnyét a térségben és Európában, ráadásul a vállalkozásoknak olyan pluszterheket jelentene, amit még egy normális gazdasági időszakban is nehéz lenne elviselni, nemhogy egy háború sújtotta helyzetben – derül ki az Origo cikkéből.

A legmegdöbbentőbb, hogy háborús infláció idején akarnak globális minimumadót bevezetni, ami eszement ötlet. Brüsszel teljesen érthetetlen módon jó ideje saját polgárai ellen dolgozik, ami az orosz–ukrán háború miatt könnyen végzetes lehet.

Bevezetésétől még egy mélyütést kapna az európai versenyképesség

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban arról beszélt, hogy a magyar kormány ellenzi a globális minimumadó ötletét, annak bevezetésétől még egy mélyütést kapna az európai versenyképesség.

Hozzátette, hogy az európai gazdaság nagyon komoly nehézségekkel néz szembe a háború miatt, ebben a helyzetben a termelő vállalatokat sújtó újabb adóterhek végzetesek lehetnek.

Döntött a globális minimumadóról a Parlament is, nem engedik, hogy kétszeresére nőjenek a vállalkozások adóterhei

118 igen, 32 nem és 6 tartózkodó szavazattal döntött az Országgyűlés a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elutasításáról. Bánki Erik fideszes képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke keddi felszólalásában emlékeztetett:

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országai kezdetben a nagy technológiai cégek adóelkerülését kívánták megakadályozni, és egyetértettek a techóriások egységes, 15 százalékos megadóztatásában.

Az Európai Parlament azonban ezzel párhuzamosan egy második pillér kidolgozásába kezdett, amely nemcsak a technológiai vállalatokra, hanem valamennyi cégre kiterjesztené a 15 százalékos adót.

Magyarországon a vállalati adóteher 7,5 százalékos, így a globális minimumadó ezt megduplázná.

Nálunk a legalacsonyabb a társasági adó mértéke

Európában Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó mértéke – 9 százalékos –, ami arra ösztönzi a nagyvállalatokat, hogy az itt megtermelt nyereségüket ne vigyék ki az országból, hanem itt adózzanak utána.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor egy háború zajlik Európa határain, rossz ötletnek tartja a magyar kormány, hogy olyan döntések szülessenek az európai adózási rendszerről, amely Európa egészét versenyhátrányba hozná a világ többi részéhez képest, hiszen a világ más részén sehol nem hoztak egy adott dátummal, kötelező jellegűen hasonló döntést.

Kovács Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy

Európa versenyképessége eleve hanyatlik az elmúlt években, és Európa sokkal gyorsabban veszíti el a világgazdaságban, a befektetésekben, a versenyképességben elfoglalt helyét, mint azt korábban gondolták volna.

Emlékeztetett arra is, hogy az intézkedés Magyarországon duplájára növelte volna azt az effektív adóterhelést, amely alapján az országban a termelő vállalatok működnek.

Ez pedig azért problematikus, mert mi a termelő vállalatok Magyarországra vonzásával tudtuk elérni, hogy több mint egymillió munkahely jöjjön létre olyan adózási környezetben, amelyben az alacsony adók mellett folyamatosan bővülni tudott az államháztartás mozgástere. Azaz, a munkahelyek veszélyeztetése mellett a globális minimumadó olyan versenyhátrányt okozna Magyarországnak Európán belül, amely ellentmond a magyar nemzeti érdeknek – tette hozzá. Kovács Zoltán vélekedése szerint Európában mindenhol energiaválság van, és a háború okozta különböző természetű válságokra válaszul a magyar kormány rezsivédelmi és honvédelmi alapot is létrehozott.