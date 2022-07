Nemrég az Origo is beszámolt róla, hogy Damien Ernst, a Liège-i Egyetem professzora és energetikai szakértője egy rádióinterjú során fejtette ki, szerinte az energiaválság java még hátra van Európában. A szakértő elmondta, hogy Belgiumban már most hatalmas hiány van a fosszilis energiahordozók területén, teljes mértékben felborult a kereslet és a kínálat, az árak pedig elszabadultak.

A koronavírus-járvány előtt a földgáz ára megawattóránként 16-18 euró között mozgott, napjainkban ugyanez már 130 euróba kerül, vagyis az áremelkedés jelenlegi mértéke már most 700 százalék.

Franciaországban is egyre drámaibb a helyzet. Az országban egyébként is a társadalmi összeomlás jelei mutatkoznak, ezt a folyamatot pedig az energiaárak drasztikus növekedése még inkább felgyorsíthatja. Az oroszellenes szankciók miatt a francia energetikai cégek a lakossági fogyasztás "haladéktalan" csökkentését sürgetik, mert ha nem teszik, akkor kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek.

Ugyan a nyárból még csak egy hónap telt el, de a három legnagyobb francia energiatermelő már most hideg telet prognosztizál, hiszen nagyon alacsony szinten vannak a gáztározók és egyelőre az sem látszik, hogy mivel tudnák majd feltölteni a készleteket. Az energiatermelők felszólították a lakosságot és a vállalatokat, hogy haladéktalanul korlátozzák az energia-, áram-, gáz- és kőolajfogyasztásukat.

Németországban a volt pénzügyminiszter Peer Steinbrück is baljós jóslattal állt elő.

Szerinte a németekre három-öt nehéz év várhat, és rendkívül nehéz idők jönnek. Úgy vélekedett, hogy Németország jóléti paradigmája megkérdőjeleződött, éveken keresztül nem fog javulni a gazdasági mutató, miközben növekedni fog a munkanélküliségi ráta. A politikus hangsúlyozta, hogy a németek annyira tehetetlenek, hogy még nem sikerült felfogniuk a helyzet drámaiságát.

A német helyzet súlyosságát Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter is elismerte nemrég. Szerinte az energiaárak erőteljes emelkedése, az ellátási lánc problémái és az infláció nagyon súlyos gazdasági válságot okozhatnak. Emiatt megfordul a német atomellenesség is, hiszen már Lindner pártja, az FDP is azt követeli, hogy legalább a még működő három német atomerőmű további üzemeltetését vizsgálják felül.

A másik két kormányzópárt azonban továbbra is alternatív valóságban él. Az SPD és a Zöldek az év végéig teljesen ki akarnak szállni az atomenergiából, a fennmaradó reaktorokat legkésőbb december végéig akarják lekapcsolni a hálózatról.

Ennek alapján a télnek a németek gáz és áram nélkül szeretnének nekivágni.

A Reuters beszámolója szerint Olaszországban a kormány mérlegeli a veszélyhelyzet bevezetését, miután Oroszország folyamatosan csökkenti a szállított gáz mennyiségét. Ennek bevezetésével számos olyan intézkedés léphetne életbe, amely a fogyasztás drasztikus visszaszorítását célozza, valamint felpörgetnék a szénerőművek működését is (az orosz szén is szankciós listán van).

Ez a három fokozatból a második, az első már februárban életbe lépett. A Reuters viszont már azt is elemzi, hogy mikor léphet életbe a szükségállapot Olaszországban, amely még drámaibb intézkedéseket tenne lehetővé a kormány számára.

Hollandiában azon aggódnak, hogy amennyiben bármelyik Európai Uniós országban gázkrízis alakul ki, akkor az a blokk minden országába továbbgyűrűzik majd - írja a Politico. Rob Jetten holland klímaügyi miniszter szerint ugyan Hollandiának megvan az infrastruktúrája és rendelkezésére állnak a feltételek ahhoz, hogy november elsejére az unió elvárásának megfelelően 80 százalékra feltöltsék a gáztárazókat, de kiemeli, hogy

amennyiben az olyan nagy országok, mint Németország erre nem lesznek képesek, az dominóeffektust indít majd.

Észtországban az észt ERR híroldal szerint júniusban 9 százalékkal csökkent az üzemanyag-eladás, mivel a magas árakat az emberek már nem tudják és nem is akarják megfizetni. Az észtek emiatt Lettországba utaznak, hogy tankoljanak, hiszen ott olcsóbb az üzemanyag.

Az is jól látszik, hogy a szankciók miatt a nyugati országot hátat fordítottak a klímaillúzióknak. Az osztrákok két év után újranyitják a Mellach szénerőművet, hogy pótolni tudják a kieső orosz gázt, ami szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, mivel az Ausztriába érkező gáz 80 százaléka Oroszországból jön. Még a legoptimistább előrejelzések szerint is csak 2027-re tudnának átállni az orosz gázról.

Ezek után jött Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének hétvégi nyilatkozata. A bajor politikus szerint igazságosan kell elosztani az Európai Unióba érkező földgázt a tagországok között, emiatt pedig rendkívüli EU-csúcsot kell tartani júliusban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

miközben a nyugati országok sodorták bele az Uniót az energiahiányt okozó embargós hisztériába, most azoktól az országoktól - köztük Magyarországtól - akarják elvenni a tartalékot, amelyek reálisan gondolkodtak.

Fontos tudni azt is, hogy a németországi gáztározók összesített kapacitása 23 milliárd köbméter, míg a magyarországi tározóké 6,3 milliárd. Ez azt jelenti, hogy ha csak a lakossági felhasználást vennénk figyelembe, akkor a 9,75 milliós Magyarországon lakosságarányosan több, mint kétszer akkora a kapacitás, mint a több, mint 83 milliós Németországban - és akkor nem számítottuk még az ipari felhasználást.

Vagyis a németek eleve elmulasztották kiépíteni a megfelelő tározói kapacitást, most pedig - a kezdeti ellenállásukkal szembemenve - csatlakoztak a hisztérikus embargópolitikához. Ezért követelnek szolidaritást a reálisan gondolkodó országoktól.

