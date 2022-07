Az összegyűltek tíz perc után elindultak a hídon, azonban a nagykörút külső sávjába engedték csak be őket a tüntetést biztosító rendőrök - írja a Magyar Nemzet.

A lap emlékeztet, ez a demonstráció már a hatodik múlt hétfő óta, hivatalosan a futárok tüntetéseként harangozták be az eseményt.

Az időközben a bámészkodókkal együtt nagyjából 300 fősre „duzzadt” tömeg a hídon teljesen kettészakadt. Egyelőre a Margit híd északi oldalára, a híd feléig engedik fel őket a rendőrök, viszont ahhoz sincsenek elegen, hogy ilyenformán az objektum negyedét megtöltsék emberekkel.

Több helyről hallani a szervezők részéről, hogy

ez így katasztrófa

a demonstrálók túl kevesen vannak ahhoz, hogy lezárják a hidat.

Ennek ellenére a tüntetők elkezdenek beszivárogni a híd belső sávjaiba, a villamossíneket a szervezők kérésére szabadon hagyják.

Háromnegyed órával a kezdés után a tüntetők végül lezárják a Margit hidat.

A pesti oldalról a híd első 300 méterét állták el, a felhajtóhoz futárok hátitáskáit rakták gúlákba. A rendőrök már a Nyugati pályaudvarnál elterelik a forgalmat a blokád miatt.

A hidat azonban még a feléig sem tudják feltölteni a tiltakozók.

Előkerültek a baloldali politikusok is

Annak ellenére, hogy a felszólalástól kifejezetten tiltották őket a szervezők, a baloldali politikusok nem bírták ki, hogy ne jelenjenek meg az újabb demonstráción.

A párbeszédes Jámbor András mellett Hadházy Ákos is a Margit hídon van.

A felszólalók a gúlába rakott futár hátitáskák előtti rögtönzött „színpadon” szónokoltak, ám összefüggő, a kata módosítására érdemben reagáló beszédek nem hangzottak el. Az előre bejelentett felszólalások húsz perc alatt elfogytak, majd kínos csönd állt be, amelyet később csak trágár skandálással tudtak megszakítani.

A beszédek végeztével nagyjából a tüntetés is értelmét vesztette, hiszen a bejelentett kilenc órai zárással egyúttal a tömeg nagy része is elszállingózott. Fél órával a tüntetés hivatalos vége után a demonstráció átalakult piknikké, többen napernyőkkel, kinyitható asztalkákkal készültek. Annak ellenére, hogy a demonstrálók azt skandálták: Itt maradunk, itt maradunk! délelőtt tizenegy óra előtt nem sokkal az utolsó húsz embert is levezették a Margit hídról a kivezényelt rendőrök.

Borítókép: Biciklis futárt fényképeznek a Margit hídon 2022. 07. 18-án. Fotó: Domján Anikó