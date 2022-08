A magyar légierő az augusztus 20-ai ünnepen is megmutatja magát a Duna felett – mondta a Magyar Honvédség parancsnoka hétfőn, a magyar légierő napján Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Ruszin-Szendi Romulusz a Miniszterelnökség erkélyéről személyesen is megtekintette az ünnepi parádéra gyakorlatozó pilótákat, s azt hangsúlyozta: fontos a gyakorlás, a mostani főpróba, hogy méltóképpen ünnepelhessük a magyar államalapítást.

Elmondta: augusztus 20. a Magyar Honvédség számára kiemelt ünnep, különösen a tiszti állomány számára, hiszen régi hagyomány, hogy a katonák ilyenkor teszik le tiszti esküjüket.

A Magyar Honvédség Mi-24 harci helikoptere az augusztus 20-i légi parádé főpróbáján Budapesten, a Duna felett 2022. augusztus 15-én.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A tisztavatás utáni légiparádéra is annak jegyében készülnek, hogy méltóképpen ünnepelhessék a magyar államalapítást – emelte ki az altábornagy.

A parancsnok az MTI-nek elmondta: a légiparádén a Magyar Honvédség valamennyi géptípusa részt vesz: a Duna budapesti szakasza felett megjelennek a Gripen vadászgépek, a kiképzőgépek, a szállítógépek, továbbá a Mi-24-es, Mi-17-es, valamint a H145M típusú helikopterek is.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a főpróba megtekintése előtt azt mondta: az ünnepre látványos bemutatóval készülnek. A Magyar Honvédség légiereje mellett civil gépek is részt vesznek a parádén.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (j) és Ruszin Szendi Romulusz, a magyar honvédség parancsnoka az augusztus 20-i légi parádé főpróbájáról tartott tájékoztatón a Miniszterelnökségen 2022. augusztus 15-én.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kitért arra is, hogy hétfőn is ülésezett az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. Valamennyi résztvevő arról számolt be, hogy az előkészületek rendben haladnak, semmi akadálya nincs a programok megtartásának – mondta az államtitkár.

Az államalapítás ünnepéhez idén is négynapos programsorozat kapcsolódik. A látogatókat augusztus 18. és 21. között mintegy 20 helyszínen több száz programelemmel várják.

Idén is megtartják a hagyományos állami rendezvényeket: a tisztavatást, a légiparádét, a zászlófelvonást és a Szent Korona-látogatást. Nem maradnak el az egyházi események sem, az ünnepi szentmise és a Szent Jobb-körmenet.

A Magyar Honvédség AS 350 B Écureuil helikoptere az augusztus 20-i légi parádé főpróbáján Budapesten, a Duna felett 2022. augusztus 15-én.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezek mellett sok egyéb kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget, igazi fesztiválhangulatot ígérnek a szervezők. Augusztus 20-án este a tűzijátékon uszályokról és pontonokról mintegy 40 ezer pirotechnikai eszközt lőnek majd fel 4,3 kilométer hosszan a Margit híd és a Petőfi híd között.

A részletes programkínálat és egyéb információ a folyamatosan frissülő www.szentistvannap.hu weboldalon található.

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. a hivatalos állami ünnep.

Borítókép: A Magyar Honvédség Airbus H145M típusú harci helikoptere a Duna felett az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett légiparádén 2021. augusztus 20-án. Fotó: MTI/Komka Péter