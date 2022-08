Tény, hogy nem látni akkora tömeget Jakab Péter új mozgalma mögött, és most nem is várható akkora kilépési hullám a Jobbikból, mint amekkorát 2018-ban a Mi Hazánk Mozgalom okozott, az biztos, hogy lesz annyi követője Jakabnak, ami a mostani Jobbiknak – ami sokkal gyengébb mint négy évvel ezelőtt volt – igen fájdalmas lesz – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin a Jobbik újabb pártszakadásáról. Ismert: Jakab Péter, a párt volt elnöke, frakcióvezetője pár hete kilépett a Jobbikból, majd rekordgyorsasággal meghirdette a Nép Pártján Mozgalmat.

A XXI. Század Intézet politikai elemzője úgy látja, a Jobbik aktív tagjainak jelentős része követheti Jakabot, ami számszerűsítve ugyan közel sem annyi, mint amikor a Mi Hazánk Mozgalomhoz annak idején pár hónap alatt csatlakozott 160 önkormányzati képviselő, polgármester, megyei közgyűlési tag, de a mostani Jobbik is kisebb, mint akkor volt.

– Ráadásul a párt most lefelé haladó pályán van, Gyöngyösi Márton elnökként nem tudott úrrá lenni a belső konfliktusokon, és új impulzust sem tudott adni a pártnak, így a kilépési hullám komoly érvágás lesz a pártnak – mondta az elemző, aki hangsúlyozta, egy olyan parlamenti küszöb alatt lévő pártról beszélünk, amely a közvélemény-kutatások szerint sem kerülne be most a parlamentbe, de úgy tűnik, hogy az ellenzéki oldalon sem figyelnek rájuk.

– Egyre kevésbé van szükség a Jobbikra, mert a formáció jól láthatóan nem tud tömegeket megmozgatni, nem tud valós társadalmi támogatottságot felmutatni egy esetleges összefogásnál

– fogalmazott Nagy Ervin.

Arra a kérdésre, hogy a Jobbik nyert vagy veszített Jakab Péter kiebrudalásával, az elemző úgy fogalmazott: a párt nagyon rosszul kezelte Jakab kilépését, így mindenképpen bukott a távozásával. – Nem tudták kezelni a helyzetet, és olyan hosszú ideig húzódott a civakodás, hogy az ártalmas volt a Jobbiknak. Ez abból is látszik, hogy nem tudják megmagyarázni, hogyan is lehet az, hogy ugyanazok, akik esküt tettek Jakabnak, és a választási bukás után is kiálltak mellette, most árulónak próbálják beállítani a tagság előtt. Védekezési mechanizmus, kommunikációs trükk volt, hogy Jakab már másmilyen, mint korábban volt. Éppen ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt volt: ugyanaz a stílus, botránypolitika, demagógia, ötlettelen háborgás jellemzi, és arra játszik, hogy a gazdasági válságból politikai hasznot tud húzni – magyarázta Nagy Ervin.

A 2024-es EP-választással kapcsolatban a politikai elemző leszögezte, Gyöngyösi Márton szándékai egyértelműek.

– Ha valahogy rá tudja magát beszélni az ellenzéki összefogásra, akkor nyilván ő mint elnök dönthet arról, ki legyen az az egyvalaki, aki felkerülhet a listára. Ebben az alkupozícióban viszont a Jobbik most rosszul áll, az ellenzéknek nincs szüksége a pártra, mert a népszerűsége nem fog növekedni. Ma az tud fejlődni, aki meg tudja magát különböztetni, aki erőt tud mutatni. A Jobbikra egyik sem áll

– mondta Nagy Ervin.

Jakab Péter azon kijelentésére, miszerint az ellenzéki összefogás vezére kíván lenni, az elemző úgy reagált, ez több mint kincstári optimizmus. – Az ellenzéki oldalon olyan helyzet áll fent, hogy egymással, egymás kárára versenyeznek, de együtt is kell működniük. Szövetségesek és ellenfelek így egyben, ami sajátos helyzet. Jakab Péternek nincs annyi politikai tőkéje, amivel fel tudna építeni egy sikeres politikai pártot, minden eddigi választást elveszített, amin indult. Legutóbb a miniszterelnök-jelöltek versenyén vallott csúfos kudarcot – sorolta az elemző, aki szerint Jakab sikertelen politikus.

Nagy Ervin szerint a DK elnöke számára a jelenlegi a legkényelmesebb helyzet, hiszen az egykori legerősebb konkurense szalámizta le önmagát, neki ebben nem is kellett részt vennie. – Egy évvel ezelőtt külön paktumot kötött a Jobbik a DK-val, amelynek eredménye, hogy most a Gyurcsány-párt a legerősebb és legstabilabb ellenzéki formáció, a Jobbik pedig darabjaira hullott – mutatott rá az elemző.