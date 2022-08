A világ minden kontinenséről érkező, a politika iránt érdeklődő keresztény fiataloknak tartottam előadást Fatimában, a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának nyári egyetemén. Szó volt elhívásról, hitvallásról, és arról is, milyen nehéz egy ígéretes szakmai életút kezdetén a gyermekvállalás mellett dönteni. A református keresztény hitét nyíltan megvalló elnökként másokat is arra bátorítok, hogy merjenek személyes hitvallást tenni, szavakkal, tettekkel. Nem akkor tudjuk azokat is képviselni, akiknek más a hitük, ha levesszük a nyakunkból a keresztet, hanem ha a szívünkhöz szorítjuk, és így merítünk erőt mások megértéséhez

– írta Novák Katalin köztársasági elnök a Facebookon.

Borítóképünkön Novák Katalin köztársasági elnök. Forrás: Facebook/Novák Katalin