Az európai baloldal kifogásolta, hogy a magyarok meg akarják védeni kultúrájukat, a nemzetet, és maguk akarják eldönteni, hogy kivel kívánnak együtt élni. Erre válaszul jött a Sargentini-jelentés, amely Brüsszel bosszúja volt a magyar önállóság miatt.

A Sargentini-jelentésként ismertté vált dokumentum, amelyet 2018 júniusában fogadott el az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE), majd szeptemberben az Európai Parlament elindította Magyarország ellen a hetes cikkelyes eljárást.

A Soros-szervezetek és a magyar baloldal által támogatott eljárás egyértelműen a kettős mérce legdurvább példája. A jelentés többek között arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország nem tett eleget az EU-ba érkező migránsok kvóta szerinti elosztásának, valamint azt is kifogásolták, hogy Magyarország sok menekültügyi kérelmet utasított el.

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa 2017. március 7-én a jogi határzárat támadta, amelynek értelmében valamennyi menedékkérőt, köztük a gyermekeket is kötelezően őrizetbe kell venni a menekültügyi eljárás teljes időtartamára.

Sargentini jelentése elképesztő módon külön hosszan taglalta Ahmed H. ügyét, azt a látszatot keltve, mintha azért ítélték volna el, mert át akarta hozni a családját a határon.

Ehhez képest Ahmed H. kövekkel dobálta a határt védő rendőröket, ezért is ítélték el terrorizmusért.

A holland jelentéstevő támadta a Stop Soros törvénycsomagot is. Sőt, egészen elképesztő módon támadták a nemzeti konzultációt is, azzal az álságos érvvel, hogy "ezek a konzultációk párhuzamot vontak a terrorizmus és a migráció között, gyűlöletet keltettek a migránsokkal szemben, és kimondottan Soros György személye és az Unió ellen irányultak."

A Sargentini-jelentéssel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök is rámutatott, hogy az Európai Parlamentnek meg kellett sértenie a saját szabályait ahhoz, hogy Magyarországot el tudják ítélni. A jogszabályok szerint a leadott voksok kétharmadára volt szükség, és a tartózkodó szavazatokat is be kellett volna számítani, ezért az előterjesztés nem kapta meg a szükséges többséget.

Antonio Tajani, az Európai Parlament olasz néppárti elnöke pedig arról beszélt, hogy kettős mércét alkalmaztak Magyarországgal szemben, amikor elfogadták az országot elmarasztaló jelentést.

Az Origónak a jelentéssel kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász korábban azt mondta, hogy mindez egy intézményesített bosszú Magyarországgal szemben, mivel a magyar kormányzat nem hajlandó behódolni a brüsszeli föderalistáknak.

A teljes cikket itt olvashatja el