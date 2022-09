Szánthó Miklós a franciaországi Montpellier-ben, az Identitás és Demokrácia (ID) európai konzervatív pártcsalád konferenciáján, az „Európai Unió: a föderalizmustól az imperializmusig” című rendezvényén elhangzott felszólalásban kijelentette:

"Elítéljük az orosz agressziót, és kiállunk Ukrajna mellett. De egy szankció lényege, hogy a másik félnek nagyobb kárt okozzon, mint annak, aki kiveti. Az EU által Oroszországgal szemben bevezetett intézkedések az Uniónak okoznak nagyobb kárt, sőt, meg is roppanthatják az EU-t. Ezekkel a szankciókkal a brüsszeli elit lényegében importálta a háború gazdasági hatásait Európába”.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte, hogy a föderalisták ismet saját hatalmuk kiterjesztésével vannak elfoglalva, ahelyett, hogy a válságot kezelnék: „Két nagy veszélyt látok a balliberális oldal részéről. Az egyik ‘a döntéshozatal kiszervezése' helyi, tagállami szintről brüsszeli szintre. A baloldal minden ponton az EU hatáskörének bővítését és a tagországok hatáskörének korlátozását szeretné elérni."

Szánthó Miklós hozzátette: "Az uniós szerződések által egyértelműen és kifejezetten a tagállamok számára fenntartott kompetenciákat igyekeznek elvenni, legyen szó migrációról, család- és gyermekvédelemről, vagy ma már akár az energiabiztonságról”. Kiemelte: „A másik veszély, hogy - a lopakodó jogalkotás segítségével - ideológiai keresztes hadjáratot folytatnak, és a progresszív értékeiket semlegesnek és egyetemesnek akarják beállítani".

Az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy vélekedett a hazánk és Lengyelország elleni politikai támadások is ennek a folyamatnak a részeként értelmezhetők: „Mindenki számára világos, hogy a jobboldali európai kormányok elleni támadások világnézeti különbségekre vezethetőek vissza, melyeket próbálnak jogi köntösbe bújtatni. De mindig kiderül, hogy a jogállamiság vagy demokrácia alatt ideológiai tartalmat értenek: szerintük egy demokráciának liberálisnak kell lennie, különben az nem is demokrácia” – húzta alá.

A válságból kivezető út egybevág a posztmodern baloldal átfogó támadásának kivédésével, ugyanis – mint Szánthó fogalmazott – „Egy erős Európa erős tagállamokat, nem erős Brüsszelt feltételez” , majd hozzátette: "Ahhoz, hogy ezt elérjük,

egyrészt vissza kell vezetnünk Európát az Isten, Haza, Család hármasértékéhez, másrészt azon kell dolgoznunk, hogy valóra váljon a liberálisok rémálma, a nemzeti, konzervatív erők hatékony nemzetközi együttműködése”

- mondta Szánthó Miklós.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédén túl kétoldalú találkozón vett részt Jean Paul Garraud-val, a Rassemblement National EP-képviselőjével, aki a szerdai Gwendolin-jelentés vitáján is kiállt Magyarország mellett, és megvédte hazánkat az alaptalan vádaktól. Szánthó továbbá egyeztetést folytatott Thibault Francois-val is, a Rassemblent National parlamenti képviselőjével, Marine Le Pen tanácsadójával és Hervé Juvin-nel, az ID pártalapítványának vezetőjével is.