A tárcavezető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről bejelentkezve hangsúlyozta, hogy Kárpátalja hármas nyomás alatt áll, mivel a fegyveres konfliktus miatt belső menekültek ezreit-tízezreit fogadták be, adott esetben látják el a sebesülteket, illetve a világjárvány sem enged a szorításából, még ha erről most kevesebb szó is esik.