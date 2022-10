Magyar Gábor az Európai Bizottság (EB) alkalmazásában közreműködik a hazánkat elítélő úgynevezett jogállamisági jelentések elkészítésében. A bizottság egyik főigazgatóságának munkatársa egyébként a szintén ismert baloldali ügyvéd, Magyar György fia – hívja fel a figyelmet az Origo.

Magyar Gábor 2017-ben távozott Brüsszelbe, az Európai Bizottságba, ahol feladata „a joguralom és ezen belül az igazságszolgáltatás helyzetének vizsgálata a tagállamokban”. Akkor a Magyar Ügyvéd Blogon megjelent „búcsúinterjúban” azt mondta: „Úgy éreztem, hogy ügyvédi működésemmel lényegében legitimálok egy olyan rezsimet, amely már nem felel meg az emberi jogokat tiszteletben tartó demokratikus jogállam követelményeinek. A jogállam színfalai állnak, vannak szereplők a színpadon, a szöveg is ismerős, de az önkényes rendezői utasítások hatására egy teljesen más történet bontakozik ki. Én ebben a drámában nem szeretnék statiszta lenni, inkább felcsapok színikritikusnak.”

Hamar „bizonyított”

A pártatlanság alapkövetelmény lenne az Európai Bizottság alkalmazottjaként, Magyar Gábor mégis már a kinevezésekor egyértelművé tette álláspontját.

Nem is telt el sok idő és bizonyította „rátermettségét”, hiszen már a 2018-as országgyűlési választások idején brüsszeli bürokrataként ténykedett. Nem sokkal az április 8-i választások előtt az Európai Bizottság kiadta a szokásos országjelentését, amelyben a hazai baloldal kampánytémáit taglalták: az oktatás, az egészségügy, a korrupció, az igazságszolgáltatás, a szegénység, illetve a romák helyzetét. Mindez nem volt meglepő annak fényében, hogy az Origo akkori információi szerint a jelentés „igazságszolgáltatás hatékonyságára és az ügyészség szervezetére” vonatkozó részének elkészítésében Magyar Gábor segített.

Főszerep a jelentésnél

A baloldal 2018-as választási bukása nem szegte kedvét az ügyvédből lett brüsszeli bürokratának, azóta is lelkesen dolgozik, például a 2021-es jogállamisági jelentés készítésekor is ezt tette. A Magyar Nemzet tavaly májusi beszámolója szerint

Magyar Gábort kinevezték a hazánkról készülő jogállamisági jelentés előkészítő delegációja kapcsolattartójának. Ő állította össze például azoknak a magyarországi civil szervezeteknek a listáját, amelyekkel az EB konzultált a hazai jogállamiság helyzetét firtató dokumentum elkészültekor.

A lap uniós forrása szerint a jogállamisági dokumentumokban betöltött funkció nem új fejlemény, egy ideje tudni lehet, hogy Magyar – aki az uniós bizottság jogérvényesülési és fogyasztópolitikai főigazgatóságának (DG JUST) munkatársa – főszerephez jut a jelentésírásnál.

„Izgága baloldali politikai aktivista”

A Fidesz európai parlamenti delegációja még 2021 tavaszán kifogással élt, mondván: Magyar Gábor – Magyar György, az ismert baloldali ügyvéd fia – nem független uniós tisztviselő, hanem „a valóságban egy izgága baloldali politikai aktivista”. A Deutsch Tamás delegációvezető által jegyzett és Vera Jourová alelnöknek, valamint Didier Reynders biztosnak címzett levélben egyebek mellett azt kérdezték az Európai Bizottságtól,

hogyan lehet elvárni valakitől, aki ennyire elfogult és nyíltan kritikus véleményt hangoztat Magyarország kormányáról, hogy képes legyen pártatlanul felmérni a magyarországi jogállamiság helyzetét?

A Magyar Nemzet birtokába jutott válaszlevélben Jourová és Reynders biztosok a bizottság egyik tisztviselőjével szembeni személyes támadásnak nevezték a kormányzati érveket. Mint azt a hárommondatos válaszlevélben írták, „a jelentést nem egyetlen személy, hanem az egész bizottság munkája eredményének tekintik, amelyhez ráadásul nemcsak a kormányok, hanem a civil szervezetek is hozzájárulhattak”.

Jourová és az úgynevezett input

Az EB vezérkarának állítását azonban erősen árnyalják a tények. Magyar – mint ismert – a DG JUST jogállamisággal és igazságszolgáltatással foglalkozó főosztályán dolgozik, ahol kifejezetten a magyar ügyek tartoznak a keze alá, például ő a szakértője a hazánk elleni, hetes cikkely szerinti, jogállamiságinak csúfolt eljárásnak is. A Magyar Nemzet májusi cikkében uniós forrásra hivatkozva arról is szó esik, hogy ez a főigazgatóság az EU illetékes biztosait, így főként Vera Jourová liberális bizottsági alelnököt szolgálja ki háttér-információval, úgynevezett „inputtal”. Elméletileg a biztosi kabinet és a főigazgatóság között lehet véleménybeli eltérés, de ez esetben gyanítható a politikai alapú érdekegyezség.

„Amit Vera Jourová Magyarországról mond, az javarészt Magyar Gábortól származó információ is”

– ezt már egy másik, névtelenséget kérő forrás mondta el a lapnak.

Egyértelmű tehát, hogy a hazánkat alaptalanul elítélő jogállamisági jelentésekhez a muníciót gyakorlatilag a hazai baloldal Magyarországon, illetve Brüsszelben ténykedő aktivistái – köztük Soros György által támogatott, civilnek álcázott szervezetek – szolgáltatják.

Az Origo cikke ide kattintva érhető el.