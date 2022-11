2021 októberének közepén új óriásplakátok jelentek meg az ország különböző pontjain. Azokon a plakáthelyeken, ahol néhány nappal korábban még az szerepelt nagybetűkkel, hogy „Orbán ellen többség kell. A többséghez Karácsony”, immár Márki-Zay tűnt fel főszereplőként. Az új üzenet úgy hangzott: ”Szavazzon Márki-Zay Péterre, remény a valódi változásra”. Az új plakátokon is ott volt Karácsony, de immár csak a háttérben, csakúgy, mint Orosz Anna, a Momentum akkori elnöke.

Azokban a napokban zajlott a baloldali előválasztás második fordulója, ahol az első fordulóban a második helyen végzett főpolgármester hirtelen visszalépett a harmadik helyezett hódmezővásárhelyi polgármester javára. Mindez azért is volt meglepő, mert addig Karácsonyt tekintette biztos befutónak a balliberális médiavilág, és egy kész kampánygépezet állt a rendelkezésére, amely egész nyáron százmilliós tételben hirdette Karácsony Gergelyt. A célt egy kampányszervezet is szolgálta, a korábban ismeretlen 99 Mozgalom. Az egyesületi formában működő finanszírozót Perjés Gábor vezette, aki korábban a Bajnai-közeli Wallisnál is megfordult, illetve párbeszédes politikusként már 2019-ben is részt vett Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányának pénzügyi támogatásában. De hogyan kezdődött a főpolgármesteri kampányt pénzelő szervezet története?

A 99 Mozgalom indulása és gyors kifulladása

A 2018-ban miniszterelnök-jelöltként elbukott Karácsony Gergely 2021. május 15-én jelentette be, hogy elindul a baloldal miniszterelnök-jelöltségéért. Programismertető beszédében arról is beszámolt, hogy életre hívja a 99 Mozgalmat, amely „nem a pártok helyett, hanem azok mellett szolgálná a változást Magyarországon”.

Bár célként „a kiváltságos egy százalék trónfosztását” hirdették meg, „a 99 százalék érdekben”, a tagság soraiban legelőször a balliberális elit ismert személyiségei tűntek fel. A Karácsony-párt által megbízásokkal ellátott Republikon Intézet vezetője, a korábban szabad demokrata politikusként ismert Horn Gábor úgy fogalmazott akkoriban: „Most Magyarországon kell egy szélesebb összefogás azok részéről, akik kiábrándultak a politikából, többek között azért, mert az Orbán-féle világot nem akarják a továbbiakban, és erre kínál most szerintem egy átmeneti lehetőséget ez a 99 Mozgalom.” Egy másik volt SZDSZ-es, a budaörsi polgármester, Wittinghoff Tamás arról beszélt a Népszavának, hogy „a főpolgármester által életre hívott új mozgalom nemcsak a kampányban lesz aktív, a 2022-es választásokat követően is fontos szerepet szánnak neki”.

Az új szervezet azonban már a nagy médiavisszhangtól kísért indulás után gyorsan eljelentéktelenedett. 2021. június 9-én Karácsony még arról beszélt, hogy közel 50 ezer tagjuk van, június 12-én „jóvátételi programot” hirdettek, és közben Nemény András szocialista polgármester, Jordán Tamás, Alföldi Róbert és Osvárt Andrea is képviselte a 99 Mozgalmat a nyilvánosságban. Akkoriban úgy látszott, hogy Karácsony mellett alapítóként Nemény is fontos szerepet kaphat majd a 99 Mozgalom „pártok feletti” építkezésében, azonban néhány hónap után már ő sem beszélt többet a közös szervezetről.

Ahogy pedig Karácsony körül egyre több botrány robbant ki, az új formáció is szép lassan kikopott a híradásokból, és már a hírességek sem erőltették Karácsony propagálását. A 99 Mozgalom hamarosan már csak Karácsony kampányparavánjaként működött.

Ráadásul sokat rontott a balliberális kampányszervezet hitelességén, mikor 2021 július közepén kiderült, hogy gazdagellenes tónusú kampányuk székhelye Magyarország „Beverly Hillsén”, egy törökbálinti villában található.