Egészen új megvilágításba helyezi Matolcsy György jegybankelnök hétfői szavait a Világgazdaság információja. A jegybanktörvény szerint a szervezet elnökét a kormányfő javaslatára a köztársasági elnök hat évre nevezi ki, és egy személy – a jogszabály szerint – legfeljebb két alkalommal lehet a jegybank elnöke. Matolcsy György 2013 márciusa óta vezeti a MNB-t, újabb hatéves mandátumát 2019 márciusában kezdte meg a honi gazdaság és pénzügyek szempontjából kulcsfontosságú szervezet élén. Megbízatása így 2025-ben jár le. A lap úgy tudja: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felsővezetése nemrég megkereste a kormánypárti frakciót, és azt kérték, támogassák, hogy a jegybankelnök megbízatása élethosszig tartson. A frakció ezt nem támogatta, ahogy azt a későbbi felvetést sem, hogy az MNB elnöke három cikluson keresztül tölthesse be a tisztséget. Így ezekből semmi nem került be a jegybanktörvény-módosításba, amely jelenleg az Országgyűlés előtt van. Információk szerint ennek a személyes sérelemnek tudhatók be az MNB-elnöktől elhangzott kritikai észrevételek.

Merthogy Matolcsy György erős állításokat fogalmazott meg a parlament gazdasági bizottságának hétfői ülésén. A jegybank vezetője – sajtóbeszámolók szerint – például úgy fogalmazott: „Szembe kell néznünk azzal, hogy a magyar gazdaság válságközeli helyzetben van”. Hozzátette azt is, hogy „bajban vagyunk, sok szempontból saját döntéseink miatt vagyunk bajban”, majd konkretizálta, ki okozta a gondokat: „2010 után nem hoztuk meg a jó döntéseket, 2021 után pedig rossz döntéseket hozott a kormány”.